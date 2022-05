De curieuses propriétés d'argiles pour produire de l'énergie, soigner et dépolluer

Les hydroxydes doubles lamellaires*, plus communément appelés argiles anioniques, sont des matériaux structurés en feuillets entre lesquels peuvent s'intercaler diverses molécules. Ils sont donc susceptibles de transporter, fixer, voire délivrer des molécules d'intérêt, ce qui leur ouvre des applications dans le domaine de la, pour la production d'ou encore la dépollution. Cependant, ils sont la plupart duobtenus sous forme non cohésive, endans l'par exemple, ce qui limite leurs domaines d'utilisation.En développant une approche originale de frittage/consolidation à bassedont ils font partie des pionniers, des scientifiques du Centre inter-universitaire deet d'des(CIRIMAT/CNRS/Université Paul Sabatier/INP Toulouse) sont parvenus, en collaboration avec Dongguk University en Corée du, à les obtenir sous forme de monolithes solides présentant une cohésion tridimensionnelle. Il devient alors possible d'envisager leur utilisation comme substituts osseux, membranes de filtration/rétention de polluants,ou électrolytes solides...Des calculs de modélisation numériques ont également été initiés avec l'Charles Gerhardt de Montpellier. Nouvelles perspectives applicatives décrites dans un article duHyoung-Jun Kim, Tae-Hyun Kim, Jae-Min Oh, Fabrice Salles, Geoffroy Chevallier, Carole Thouron, Philippe Trens, J´erémy Soulie f, Sophie Cazalbou & Christophe Drouet.Cold sintering yields first layered double hydroxides (LDH) monolithic materials2022.