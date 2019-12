Débruiter le quantique pour enfin créer des ordinateurs quantiques



© CEA IRIG

informatique (L´informatique - contraction d´information et automatique - est le domaine d'activité scientifique, technique et industriel en rapport...)

Claude Bernard (Claude Bernard, né le 12 juillet 1813 à Saint-Julien (Rhône) et mort le 10 février 1878 à Paris, est un médecin et physiologiste français.)

univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

chat de Schrödinger (L'expérience du chat de Schrödinger fut imaginée en 1935 par le physicien Erwin Schrödinger, afin de mettre en évidence des lacunes supposées de l'interprétation de Copenhague de la physique quantique, et particulièrement mettre...)

mort (La mort est l'état définitif d'un organisme biologique qui cesse de vivre (même si on a pu parler de la mort dans un sens cosmique plus général, incluant par exemple la mort des...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but l'extension radicale de l'espérance de vie humaine. Par une évolution progressive allant du ralentissement du vieillissement, suivi de son...)

atome (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets.)

besoin (Les besoins se situent au niveau de l'interaction entre l'individu et l'environnement. Il est souvent fait un classement des besoins humains en trois...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état...)

ordinateur (Un ordinateur est une machine dotée d'une unité de traitement lui permettant d'exécuter des programmes enregistrés. C'est un ensemble de circuits électroniques permettant de manipuler des données sous...)

pourcentage (Un pourcentage est une façon d'exprimer une proportion ou une fraction dans un ensemble. Une expression comme « 45 % » (lue « 45 pour cent ») est en réalité la sténographie pour la...)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots qui l'entourent. Le concept de contexte issu traditionnellement de l'analyse...)

communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal (communication intra- ou inter- espèces) ou la...)

message (La théorie de l'information fut mise au point pour déterminer mathématiquement le taux d’information transmis dans la communication d’un message par un canal de...)

théorème (Un théorème est une proposition qui peut être mathématiquement démontrée, c'est-à-dire une assertion qui peut être établie comme vraie au travers d'un raisonnement logique construit à partir d'axiomes. Un théorème est à distinguer...)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer, examiner ». Dans le langage courant, une théorie est une idée ou une connaissance spéculative, souvent...)

amuse (Amuse est un préparateur automobile tout comme HKS ou Blitz, qui prépare des voitures.)

monde (Le mot monde peut désigner :)

différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des nombres pour mesurer l'éventuel défaut de...)

infini (Le mot « infini » (-e, -s ; du latin finitus, « limité »), est un adjectif servant à qualifier quelque chose qui n'a pas de limite en nombre ou en taille.)

heure (L’heure est une unité de mesure du temps. Le mot désigne aussi la grandeur elle-même, l'instant (l'« heure qu'il est »), y compris en sciences...)

algorithmique (L'algorithmique est l’ensemble des règles et des techniques qui sont impliquées dans la définition et la conception d'algorithmes, c'est à dire de processus...)

statistique (Une statistique est, au premier abord, un nombre calculé à propos d'un échantillon. D'une façon générale, c'est le résultat de l'application d'une méthode statistique à un ensemble de...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration...)

entropie (En thermodynamique, l'entropie est une fonction d'état introduite au milieu du XIXe siècle par Rudolf Clausius dans le cadre du second principe, d'après les travaux de Carnot[1]....)

cryptographie (La cryptographie est une des disciplines de la cryptologie s'attachant à protéger des messages (assurant confidentialité, authenticité et...)

L'avenir de l'sera quantique. À écouter Omar Fawzi, maître de conférences à l'ENS Lyon et membre du Laboratoire de l'informatique du parallélisme (LIP - CNRS/ENS de Lyon/Inria/UniversitéLyon 1), c'est une évidence. Très à l'aise dans cetoù les ordinateurs n'échangent plus nécessairement des bits qui portent des 0 et des 1, mais parfois les deux à la fois, il débute ces explications avec ce constat:À notre échelle, on ne perçoit pas de phénomène quantique. Les systèmes quantiques sont extrêmement sensibles aux perturbations, appelées bruit. Toutemodifie l'équilibre et annule les propriétés quantiques.bruités, précise Omar Fawzi. Ladont est fait l'quantique, la nature des atomes utilisés, tout participe au "bruit" dans le système. Alors que l'on attend l'ordinateur quantique pour accélérer les capacités de calcul, le voilà qui pourrait nous répondre qu'1+1 = 3, dans un petitde cas, quand le bruit est trop présent et entraîne des erreurs de calcul. Pour permettre aux calculs de se réaliser dans unquantique, il est donc nécessaire d'ajouter une couche d'informations, que l'on peut exploiter plus tard. Il s'agit de codes correcteurs d'erreurs.Les codes correcteurs d'erreurs sont un domaine très étudié dans les ordinateurs classiques, pour compenser le bruit présent sur les canaux dequand on veut transmettre un. L'information est ainsi stockée de manière redondante, ce qui permet de corriger un bit s'il a été modifié. Lede Shannon, établi en 1948, est encore utilisé pour définir les compensations à apporter en fonction des bruits sur les canaux utilisés., s'Omar Fawzi.Il n'y a pas d'analogue au théorème de Shannon dans lequantique. L'intuition naturelle consistant à transposer son théorème ne fonctionne pas. Il fallait donc aller plus loin, d'où le nom de l'ERC Starting Grant qu'Omar Fawzi vient d'obtenir: Beyond Shannon. Il était nécessaire d'avoir une approchedéveloppe Omar FawziLe théorème de Shannon fonctionne en estimant que les canaux de communication sont très nombreux et qu'ils tendent vers l'. La correction d'erreurs fonctionne ainsi statistiquement. Mais dans le cas des systèmes quantiques, où il y a à l'actuelle très peu de canaux, il fallait une approche différente et Omar Fawzi a proposé une approche. L'enseignant-chercheur souhaite ainsi construire un algorithme prenant en entrée la description du canal bruité et donnant en sortie la description d'un code, pour utiliser de l'information sur ce canal de façon optimale ou proche de l'optimal.Cette approche originale est venue à Omar Fawzi à l'occasion d'un travail sur... les ordinateurs classiques.précise-t-il.Il s'agit d'une sous-classe de fonctions très étudiée en optimisation. Cette utilisation a permis à l'enseignant-chercheur de résoudre le cas classique avec l'approche algorithmique. Il ne restait "plus qu'à" élargir au quantique... "En laissant de côté l'approchedu taux optimal dans les codes correcteurs d'erreurs, je souhaite apporter une nouvelle approche, algorithmique, qui fonctionne quels que soient leet la nature des canaux."Mais sonne s'arrête pas là. Il souhaite appliquer son approche algorithmique et d'autres techniques d'optimisation à la problématique du calcul de l'. L'entropie quantifie l'incertitude présente dans un système. C'est un point fondamental en, où l'on a besoin de déterminer précisément ce qui peut être connu ou non des personnes qui peuvent attaquer. À l'heure actuelle, l'étude de petits systèmes avec une entropie est bien maîtrisé. L'objectif d'Omar Fawzi est de développer un théorème qui permettrait de décomposer l'entropie d'un tout, en entropie de différents systèmes plus réduits et plus faciles à étudier.Enfin, après avoir oeuvré à implémenter les bons codes correcteurs d'erreurs dans les systèmes quantiques, il s'intéressera également à les décoder !, s'exclame l'enseignant-chercheur.