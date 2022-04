Découverte de 30 "exocomètes" dans un système planétaire jeune

Vue d' artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités...) orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps...)

© ESO/L. Calçada

Courbes de lumière du transit d'une comète (En astronomie, une comète est un petit astre brillant constitué de glace et de...) luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit...) objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans...)

Droite - © A. Lecavelier des Etangs et al. / Astronomy & Astrophysics 1999

Gauche - © A. Lecavelier des Etangs et al. / Scientific Reports 2022

L'étoile β Pictoris passionne les astronomes depuis une trentaine d'années car elle leur permet d'observer un système planétaire en pleine formation. Il est composé d'au moins deux jeunes planètes, mais il contient aussi des comètes, détectées dès 1987. Il s'agissait alors des premières comètes repéréesd'une autreque leAujourd'hui, les travaux d'une équipe deinternationale dirigée par Alain Lecavelier des Etangs,duà l'd'de(CNRS/Sorbonne Université), ont permis de découvrir 30 de ces exocomètes et de déterminer la taille de leur noyau, qui varie entre 3 et 14deLes scientifiques ont aussi pu estimer la distribution de la taille de ces objets, c'est à dire la proportion de petites comètes par rapport aux grosses. C'est la première fois que cette distribution est mesurée en dehors du, et elle est étonnement similaire à celle des comètes en orbite autour du Soleil. Elle montre que les exocomètes de β Pictoris,comme les comètes du Système solaire, ont été sculptées par des cascades de collisions et de fragmentations.Ces travaux apportent un éclairage nouveau sur l'origine et l'évolution des comètes dans les systèmes planétaires. Les comètes étant probablement à l'origine d'une partie de l'sur, les scientifiques cherchent à comprendre leur impact sur la physionomie des planètes. Publiés dansle 28 avril 2022, leurs résultats sont lede 156d'du système avec le(TESS) de la. D'autres observations à venir permettront d'en savoir plus, en particulier avec les télescopes spatiauxou James Webb.Exocomets size distribution in the β Pictoris planetary system.Alain Lecavelier des Etangs, Lucie Cros,Hébrard, Eder Martioli, Marc Duquesnoy, Matthew Kenworthy, Flavien Kiefer, Sylvestre Lacour, Anne-Marie Lagrange, Nadège Meunier, et Alfred Vidal-Madjar., le 28 avril 2022. DOI:10.1038/s41598-022-09021-2.