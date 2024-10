Découverte d'une chimie rappelant celle de la vie sur Charon, la lune de Pluton

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Cette image en couleur améliorée de Charon a été capturée par la sonde New Horizons de la NASA le 14 juillet 2015. Elle combine des images en bleu, rouge et infrarouge pour mettre en valeur les variations des propriétés de surface. Bien que la palette de couleurs de Charon soit moins variée que celle de Pluton, la région polaire nord rougeâtre, appelée Mordor Macula, est particulièrement frappante. Charon mesure 1 214 kilomètres de diamètre, et l'image montre des détails de 2,9 kilomètres.



La Terre, la Lune, Pluton et Charon.

Image Wikimedia

Charon, la plus grande lune de Pluton, devient le centre d'une découverte capitale. À l'aide du télescope James Webb, des chercheurs ont identifié la présence de dioxyde de carbone à sa surface. Ce résultat soulève des questions intrigantes sur l'histoire de notreCharon mesure environ 1 100 km de diamètre et a été découverte en 1978. Cependant, sa surface n'a été analysée en détail qu'en 2015, grâce à la mission New Horizons de la NASA, qui a révélé un monde recouvert de glace.La découverte récente de dioxyde de carbone est remarquable. Ce gaz, essentiel à la vie sur Terre, pourrait indiquer que des processus similaires ont eu lieu sur Charon. De plus, cette lune a été longtemps considérée comme un objet fondamental pour étudier la ceinture de Kuiper.La détection de CO2 n'est pas anodine. Les chercheurs ont longtemps cherché à comprendre comment ces éléments se sont formés dans cette région éloignée. Silvia Protopapa, première autrice de l'étude, note que la surface de Charon pourrait être un mélange de glace d'eau et de glace carbonique.Un autre élément chimique a été détecté sur Charon: le peroxyde d'hydrogène. Utilisé sur Terre comme désinfectant pour ses propriétés antibactériennes, sa présence sur cette lune pourrait indiquer que sa surface est altérée par des facteurs externes.En particulier, les rayons ultraviolets du Soleil, capables de provoquer des transformations chimiques, ainsi que les vents solaires, qui transportent des particules chargées, pourraient modifier la composition de Charon. Ces éléments témoignent d'une interaction dynamique entre le milieu spatial et la surface de cette lune glacée.Ces découvertes apportent des éléments nouveaux à la compréhension des corps glacés du Système solaire. Les chercheurs considèrent Charon comme une fenêtre sur l'évolution des mondes éloignés. Les observations du télescope James Webb éclairent également les conditions de formation des objets de la ceinture de Kuiper. Si ces découvertes se confirment, elles pourraient redéfinir notre compréhension de l'origine des corps célestes.Le peroxyde d'hydrogène (H2O2) est un composé chimique composé de deux atomes d'hydrogène et de deux atomes d'oxygène. Sur Terre, il est couramment utilisé comme désinfectant et agent blanchissant en raison de ses propriétés antibactériennes et oxydantes. Dans un contexte extraterrestre, sa détection sur des corps célestes comme Charon indique des processus chimiques complexes.Dans l'espace, le peroxyde d'hydrogène peut se former à la suite de réactions chimiques induites par l'exposition aux rayons ultraviolets et aux particules énergétiques du vent solaire. Ces facteurs externes peuvent provoquer des transformations de la matière organique et inorganique à la surface des lunes et planètes.La présence de peroxyde d'hydrogène sur Charon suggère ainsi une surface dynamique et en évolution, exposée à des influences environnementales qui pourraient impacter sa composition chimique et son histoire géologique.Le dioxyde de carbone (CO2) est un gaz incolore et inodore composé d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène. Sur Terre, il joue un rôle capital dans le cycle de la vie en tant que produit de la respiration des êtres vivants et comme composant clé de l'effet de serre, qui régule lade notre planète.Dans le cadre de l'astrophysique, la détection de CO2 sur d'autres corps célestes, comme Charon, a des implications importantes pour notre compréhension des conditions environnementales et des processus géologiques sur ces mondes lointains.La présence de dioxyde de carbone sur des objets de la ceinture de Kuiper, comme Charon, peut indiquer une histoire complexe de formation et d'évolution. Ce gaz est souvent associé à des processus biologiques sur Terre, mais sa détection dans des environnements froids et éloignés suggère également des mécanismes chimiques alternatifs, potentiellement liés aux matériaux du disque protoplanétaire à l'origine de notre Système solaire.Par conséquent, l'étude du dioxyde de carbone sur Charon et d'autres corps célestes peut fournir des indices sur la formation des planètes, ainsi que sur les conditions qui ont prévalu dans les premiers temps de notre Système solaire.