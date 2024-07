Découverte d'une déformation inattendue de notre galaxie

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Interprétation artistique du disque déformé de la Voie lactée, entouré d'un halo de matière noire légèrement aplati.

Crédit: Kaiyuan Hou et Zhanxun Dong (School of Design, Shanghai Jiao Tong University)

Des chercheurs chinois ont mis en lumière un phénomène surprenant de notre galaxie: le disque spiralé de la la Voie lactée subit une précession rétrograde, influencée par une immense masse de matière noire formant un halo invisible. Ce comportement intrigant ouvre de nouvelles perspectives sur lagalactique.Près d'un tiers des galaxies spirales présentent une déformation distincte de leur structure en disque. Cette déformation, souvent due à des collisions galactiques passées, peut également résulter d'interactions avec des galaxies satellites, le champ magnétique intergalactique et l'influx de vastes nuages de gaz. Toutefois, pour la Voie lactée, le principal facteur de maintien de cette déformation est le halo denoire.Ce phénomène de déformation n'est pas statique. Il subit une précession, c'est-à-dire un changement d'alignement par rapport à l'axe de rotation de la galaxie, similaire au mouvement d'une toupie en rotation. La mesure précise de cette précession a longtemps posé des défis, les méthodes antérieures s'appuyant sur des étoiles géantes dont les mouvements verticaux se révélaient imprécis.Des astronomes, dirigés par Yang Huang de l'Académie chinoise des sciences, ont utilisé les étoiles variables céphéides comme nouveaux traceurs pour mesurer cette précession avec une précision inédite. Les céphéides, étoiles massives et pulsantes, offrent une mesure précise de leur luminosité intrinsèque, permettant ainsi unedétaillée de la déformation.Grâce aux données du satellite Gaia de l', l'équipe de Huang a identifié unde 2 613 céphéides de différents âges. En regroupant ces étoiles par tranches d'âge et en les cartographiant, ils ont pu observer l'évolution de la déformation du disque galactique sur les 200 derniers millions d'années, découvrant ainsi une précessionLe taux de précession découvert est de 0,12 degré par million d'années, diminuant avec la distance du centre galactique, ce qui pourrait conduire à une déformation accrue du disque à long terme. Cette découverte offre des indices sur la forme aplatie du halo de matière noire, enrichissant ainsi les modèles théoriques de la formation et de l'évolution de la Voie lactée.Ces résultats, publiés le 27 juin dans, contribuent à affiner notre compréhension de la matière noire et de l'histoire cosmique de notre galaxie.