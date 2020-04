Découverte de la première population d'astéroïdes "venus d'ailleurs"

Illustration de l'orbite d'un astéroïde passé disque protoplanétaire Soleil disque perpendiculaire

© Disque protoplanétaire: NASA

L'astéroïde Ka`epaoka`awela (1) a créé la surprise en 2018 en tant que tout premier objet du Système solaire à l'origine extrasolaire démontrée. Mais ses découvreurs annoncent aujourd'hui qu'il n'est pas seul. Publiés dans la revue MNRAS le 23 avril 2020, les travaux de Fathi Namouni,duau Laboratoire Lagrange (CNRS/Observatoire de la Côte d'Azur/Université Côte d'Azur) et Helena Morais, chercheuse à l'Unesp au Brésil, prouvent qu'au moins dix-neuf autres astéroïdes ont également orbitéd'une autreavant de rejoindre notre système.Alors que certains corps interstellaires ne font que, d'autres s'installent durablement autour du Soleil. C'est le cas de dix-neuf astéroïdes qui gravitent entre Jupiter et Neptune. Selon les calculs des deux scientifiques, leurs orbites actuelles et les caractéristiques de celles-ci ne s'expliquent que si ces objets ne se trouvaient pas dans notreà sa naissance, il y a 4,5 milliards d'années.Tous appartiennent à la famille des Centaures, des astéroïdes se situant entre les géantes gazeuses, se comportant parfois comme des comètes, et dont les modèles informatiques ne parviennent à expliquer ou prédire les orbites. Fathi Namouni et Helena Morais ont donc préféré mettre auune simulation très précise des orbites de ces astéroïdes permettant de "remonter le" et de retrouver leurs positions passées.Les objets de notre système gravitaient déjà autour du Soleil il y a 4,5 milliards d'dans le même plan du disque de poussières et dedans lequel ils s'étaient formés. Cependant, les dix-neuf Centaures leur étaient étrangers. Les simulations montrent non seulement que ces Centaures devaient se trouver dans un plan perpendiculaire aux mouvements planétaires à cette époque mais aussi qu'ils se trouvaient loin du disque à l'origine des astéroïdes de notre système.Ces dix-neuf astéroïdes n'appartenaient pas au Système solaire au début de sa. Celui-ci se trouvait alors dans un amas d'étoiles où la proximité donnait lieu à de fortes interactions gravitationnelles qui ont permis aux différents systèmes de capturer des astéroïdes d'un autre système. Les scientifiques envisagent maintenant de poursuivre ces travaux en recherchant des événements particuliers qui auraient entrainé lacommune de plusieurs corps extrasolaires.Bibliographie:An interstellar origin for high-inclination Centaurs. F. Namouni et M. H. M. Morais., le 23 avril 2020.Contacts:- Fathi Namouni - Chercheur CNRS - namouni at oca.eu- François Maginiot - Attaché de presse CNRS - francois.maginiot at cnrs.fr