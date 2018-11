Sur le même thême

Un dispositif microfluidique pour élucider la migration des macrophages

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques...)



À gauche un micro-canal de 6 microns équipé de piliers cylindriques est observé au microscope électronique. Au centre un macrophage humain figé durant sa migration est observé en microscopie électronique au sein de ce canal et au contact des piliers déformables. En haut à droite un macrophage étiré dans ce canal et en interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets.) mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes (engrenages, poulies, courroies, vilebrequins, arbres de...) optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.) fluorescence (La fluorescence est une émission lumineuse provoquée par diverses formes d'excitation autres que la chaleur. (on parle parfois de « lumière froide »). Elle peut servir à caractériser un matériau.) orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil à l'équinoxe) et des points cardinaux (nord de la boussole) ;)



système immunitaire (Le système immunitaire d'un organisme est un ensemble coordonné d'éléments de reconnaissance et de défense qui discrimine le...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant. Prise au sens large de science du vivant, elle recouvre une...)

microfluidique (La microfluidique est la science et la technologie des systèmes manipulant des fluides et dont au moins l'une des dimensions caractéristiques est de l'ordre du...)

in vitro (In vitro (en latin : « dans le verre ») signifie un test en tube, ou, plus généralement, en dehors de l'organisme vivant ou de la cellule. Un exemple est la...)

in vivo (In vivo (en latin : « au sein du vivant ») est une expression latine qualifiant des recherches ou des examens pratiqués sur un organisme...)

capteurs (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, exemple : une tension électrique, une hauteur de mercure, une intensité, la déviation d'une...)

amplitude (Dans cette simple équation d’onde :)

pousse (Pousse est le nom donné à une course automobile illégale à la Réunion.)

maladie (La maladie est une altération des fonctions ou de la santé d'un organisme vivant, animal ou végétal.)

Références publication

Contact chercheur

Les macrophages, cellules du système immunitaire, se déplacent de manière autonome dans les tissus. Des chercheurs du LAAS -CNRS, en collaboration avec l'Institut de pharmacologie et de biologie structurale, ont conçu un système microfluidique qui permet de mesurer les forces exercées par un macrophage sur sonpendant sa migration. L'étude, qui révèle un mécanisme de migration original en milieu confiné, est publiée dans la revueLorsque les macrophages, cellules du, se déplacent dans un tissu, ils se propulsent en exerçant des forces mécaniques sur les obstacles qu'ils rencontrent: les structures de la matrice extra-cellulaire et les autres cellules du tissu. Pour mieux comprendre ce mécanisme, une équipe du LAAS-CNRS et de l'de pharmacologie et destructurale ( IPBS , CNRS/Université de Toulouse) a créé un dispositifqui permet d'observer la migration d'un macrophage dans un canal de quelques microns de large, figurantle milieu naturel confiné dans lequel se déplace la celluleLes chercheurs sont allés plus loin: ils ont ajouté dans le dispositif microfluidique descapables de mesurer les nanoforces exercées par les cellules pendant leur locomotion. Par un procédé dédié de photolithographie et de gravure sèche, ils ont fabriqué à l'échelle micrométrique, des piliers de rigidité contrôlée qui forment des obstacles à la progression des cellules au sein de ces micro-canaux. En observant la migration des macrophages par vidéomicroscopie, et en mesurant la flexion des micro-piliers, ils en ont déduit l'des forces - de l'ordre de 300 piconewtons (300.10-12 newton) - exercées par la cellule pour se mouvoir. Ils ont aussi déterminé, et c'est un résultat remarquable de l'étude, la direction des forces exercées. En effet, les chercheurs ont mis en évidence que le macrophage, lorsque son environnement est de plus en plus confiné, adapte son processus de locomotion: au lieu de tirer, ilsur son environnement, et se déplace par un processus de friction.Ces résultats ouvrent la voie à une meilleure compréhension de la migration des macrophages dans des contextes pathologiques (tumeur, inflammation), et du rôle néfaste qu'ils peuvent jouer dans l'évolution de la. Dans une prochaine étape, les chercheurs vont réaliser le même type d'expérience, cette fois dans un dispositif réalisé par micro-impression 3D, plus représentatif de l'environnement rencontré par les macrophages dans un tissu.Nanoscale Forces during Confined Cell Migration,E. Desvignes, A. Bouissou, A. Laborde, T. Mangeat, A. Proag, C. Vieu, C. Thibault, I. Maridonneau-Parini, and R. Poincloux.Nano Letters 2018, 18 (10), pp 6326–6333DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b02611https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.8b02611Christophe Vieu – LAAS -CNRS