La Division technique de l'INSU récompensée pour sa nappe de calibration géodésique

Nappe de calibration géodésique

Trophées Valorisation du Campus d'innovation Brest Lorient Vannes

Cédric Brachet et Michel Calzas (Division technique de l'INSU) ont reçu le 23 novembre le Prix Transition des Trophées Valorisation du Campus d'innovation Brest-Lorient-Vannes pour le transfert de leur nappe de calibration géodésique. Une récompense bien méritée qui illustre le savoir-faire duende développement instrumental et qui vaut à latechnique d'être sollicitée par le CNES et laet sur de grands programmes internationaux !Pour calibrer les mesures altimétriques des satellites, on s'appuie habituellement sur des antennes GNSS (GPS,, Glonass) montées sur des bateaux. Malheureusement les mesures ainsisont imprécises parce qu'elles superposent les mesures des mouvements duà celui du niveau de l'Cédric Brachet et Michel Calzas ont trouvé une solution en développant la nappe CalNaGEO, un système déformable tracté derrière un bateau, qui épouse parfaitement lade l'eau et permet de mesurer avec précision le niveau leset des cours d'eau. Ce système, qui a fait l'd'un dépôt de brevet via la SATT, a été conçu par la DT INSU et construit par la société ALL PURPOSE.Le système CalNaGEO a déjà effectué des mesures dans différents environnements ; sur des fleuves tels que la Garonne, la Seine, le Maroni et en, en, dans ledu Bengale, au large des iles Kerguelen, et au large de la Californie. Le résultat dépasse les espérances:par rapport auxmobiles précédents, en passant d'une précision décimétrique à une précision centimétrique.Étant la seule équipe auà réaliser cette mesure avec une telle précision, la DT a été retenue par le CNES et la NASA pour mener avec CalNaGEO les actions de calibration/validation du SWOT qui doit être lancé en 2022, et dont l'objectif est de mesurer avec précision le niveau des fleuves, lacs et océans sur toute laainsi que de connaitre ledes cours d'eau.Ce développement a étépossible grâce aux financements du CNES et de l'INSU.- Aspects techniques:- Aspects scientifiques: