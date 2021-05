La durée de formation des gisements métalliques



Cristaux de pyrite et de soufre précipités expérimentalement à partir de fluides hydrothermaux à haute température.

© G. Pokrovski, F. Poitrasson

Vitesse d'équilibration des isotopes du fer de la pyrite avec le fluide hydrothermal et les mécanismes moléculaires mis en jeu, quantifiés dans cette étude.

© G. Pokrovski, M. Blanchard, F. Poitrasson

En savoir plus:

Contact:

Combien de temps un gisement métallique met-il à se former dans la? Cette question est sujette àdepuis la naissance de la métallogénie. Les méthodes de géochronologie traditionnelles utilisant des isotopes radiogéniques sont encore trop imprécises pour dater correctement la mise en place des gisements hydrothermaux dans la croûte terrestre. Leur marge d'erreur est rarement inférieure aud'années, ce qui ne permet pas de bien distinguer les différentes étapes de la minéralisation.Une équipe dea développé une méthode permettant d'estimer la durée de formation des gisements métalliques en s'appuyant sur les isotopes stables dude la, minéral ubiquiste des minerais hydrothermaux. Pour cela, les chercheurs ont d'abord simulé en laboratoire la formation de la pyrite en mélangeant une solution aqueuse riche enet une solution aqueuse riche en fer dans un autoclave, sorte de cocotte-minute recréant les conditions deet detypiques de la formation des gisements hydrothermaux. Ils ont ensuite suivi l'évolution de la composition chimique et isotopique duet de la pyrite précipitée au cours duen utilisant undedit "multicollection" de haute résolution à sourceEn couplant ces expériences à des modélisations moléculaires et en les comparant aux minéraux de gisements hydrothermaux, ils ont pu estimer pour la première fois les vitesses deet d'équilibration de la pyrite. Les durées d'événements minéralisateurs s'avèrent beaucoup plus courtes que ce que l'on pensait: elles peuvent être de quelquesseulement aux températures hydrothermales typiques (300-500°C). Cette approche offre donc une résolution temporelle beaucoup plus fine que les méthodes de géochronologie traditionnelle. Elle ouvre la perspective d'une meilleure compréhension des différentes étapes de la formation des gisements de métaux et de l'évolution des systèmes géothermaux anciens surMechanisms and rates of pyrite formation from hydrothermal fluid revealed by iron isotopes - Geochimica et Cosmochimica Acta (2021)Gleb S. Pokrovski, Marc Blanchard, Gaëlle Saunier et Franck Poitrasson.Gleb Pokrovski - GéosciencesToulouse (GET) - gleb.pokrovski at get.omp.eu