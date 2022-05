Un éclairage nouveau sur le chaos planétaire

systématique (En sciences de la vie et en histoire naturelle, la systématique est la science qui a pour...)

système solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le...)

interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la...)

gravitation (La gravitation est le phénomène d'interaction physique qui cause l'attraction...)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne...)

soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps...)

volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement...)

approximation (Une approximation est une représentation grossière c'est-à-dire manquant de...)

siècle (Un siècle est maintenant une période de cent années. Le mot vient du latin saeculum, i, qui...)

moyenne (La moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de...)

excentricité (Cet article décrit l'excentricité en mathématiques et en psychologie.)

inclinaison (En mécanique céleste, l'inclinaison est un élément orbital d'un corps en orbite...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

infini (Le mot « infini » (-e, -s ; du latin finitus,...)

Henri Poincaré (Henri Poincaré (29 avril 1854 à Nancy, France - 17 juillet 1912...)

théorème (Un théorème est une proposition qui peut être mathématiquement démontrée, c'est-à-dire une...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

Vladimir Arnold (Vladimir Igorevitch Arnol'd, plus couramment appelé Vladimir Arnold est un mathématicien russe,...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un...)

électron (L'électron est une particule élémentaire de la famille des leptons, et possèdant une charge...)



En raison des perturbations gravitationnelles entre les planètes, les orbites de ces planètes se déforment avec le temps. Ces variations sont chaotiques, limitant les prédictions de leur mouvement à 60 millions d'années. Credits Y. Gominet/IMCCE (NASA textures)

calcul formel (Le calcul formel est un procédé de transformation d'expressions mathématiques.)

ordinateur (Un ordinateur est une machine dotée d'une unité de traitement lui permettant...)

Mécanique Céleste (La mécanique céleste est un terme qui désigne la description du mouvement d'objets...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

Observatoire de Paris (L'Observatoire de Paris est né du projet, en 1667, de créer un observatoire astronomique...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région...)

exponentielle (La fonction exponentielle est l'une des applications les plus importantes en analyse, ou plus...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance...)

orbite terrestre (Une orbite terrestre est une orbite située autour de la Terre. La Lune, le seul satellite...)

passé (Le passé est d'abord un concept lié au temps : il est constitué de l'ensemble...)

mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes...)

collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de...)

probabilité (La probabilité (du latin probabilitas) est une évaluation du caractère probable d'un...)

précession (La formule mathématique qui décrit la précession d'une quantité s'écrit)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui...)

logiciel (En informatique, un logiciel est un ensemble d'informations relatives à des traitements...)

amplitude (Dans cette simple équation d’onde :)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des...)

complexité (La complexité est une notion utilisée en philosophie, épistémologie (par...)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il...)

espérance de vie (L'espérance de vie est une donnée statistique. Elle est censée permettre de connaître la durée...)

Références:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Les orbites des planètes du système solaire sont-elles stables ? Cette question s'est posée à plusieurs reprises dans l'histoire, surtout lorsque Henri Poincaré, à la fin du 19ème siècle, met en évidence des zones chaotiques. Récemment encore l'origine de ce chaos a donné lieu à controverses. Une publication sous presse dans Astronomy & Astrophysics Letters, par Mogavero et Laskar, développe une étudede toutes les résonances présentes dans le. C'est en effet l'enchevêtrement de résonances qui est la source du comportement chaotique de ces orbites.La question de la stabilité du système solaire s'est posée dès l'énonciation de la loi deuniverselle par Newton. La loi de Newton permet de retrouver les ellipses fixes de Kepler pour uneuniquedu, Jupiter, par exemple. Mais dès que l'on considère une deuxième planète, Saturne, la loi annonce également que Saturne perturbe l'de Jupiter. La grande question, que Newton pose dans la préface de sond'(1706), est alors de savoir si ces perturbations entre les planètes vont déstabiliser le système.Ce problème sera résolu dans une premièrepar Laplace et Lagrange à la fin du XVIIIème. Laplace montre que la taille des orbites planétaires est invariante en. Lagrange introduit le formalisme qui lui permet de calculer leur évolution à long terme. Les ellipses planétaires tournent lentement dans le plan et dans l'espace, avec des variations de leuret de leurnotables, mais qui ne permettent pas les collisions planétaires. Le système est stable et prédictible sur unCe triomphe est de courte durée, car à la fin du XIXème siècle,démontre que le problème des trois corps n'est pas intégrable. Il met en évidence les zones que l'on appelle maintenant chaotiques, dans lesquelles les orbites peuvent présenter une très grande sensibilité aux conditions initiales. Après Poincaré, les mathématiciens et les astronomes ont poursuivi leur quête de stabilité pour le système solaire. Le célèbreKAM (Kolmogorov, Arnold, Moser) montre qu'en dépit des zones d'instabilité mises en évidence par Poincaré, il subsiste un grandde solutions régulières pourvu que les masses planétaires soient assez petites. L'application de ce résultat au mouvement des planètes paren 1963 sera à nouveau considérée comme une preuve de la stabilité du système solaire, même si Michel Hénon fait alors remarquer que son application exige des masses planétaires bien inférieures à lade l'Il y a plus de trente ans, en utilisant des méthodes desurcouplés à des intégrations numériques, Jacques Laskar (Institut deet de Calcul des Éphémérides (IMCCE),Sciences et Lettres) montrait que le mouvement des planètes dans le système solaire est chaotique et non pas régulier, comme cela était largement supposé jusqu'alors. Une des premières conséquences est l'impossibilité de prédire le mouvement des planètes du système solaire sur une durée de plus de 60 millions d'années (Ma).L'incertitude sur les trajectoires des orbites planétaires divergent de manièreavec un temps caractéristique de 5 Ma. En d'autres termes, cette incertitude est multipliée par 10 tous les 10 Ma. Ceci limite les possibilités de calculer les variations de l'insolation à lade larésultant des variations de l', elles-mêmes dues aux perturbations des autres planètes. Ceci limite alors aussi la possibilité d'établir des échelles de temps géologiques basées sur la corrélation entre les séries sédimentaires qui témoignent des variations climatiques duet les calculs d'insolation de lacéleste. Sur des durées plus longues de l'ordre de l'âge du système solaire, les planètes peuvent même entrer en, entre elles ou avec le soleil, avec, pour Mercure, unede collision de l'ordre de 1%.Ces résultats sont maintenant bien acceptés, mais l'origine de ce mouvement chaotique restait source de controverses. J. Laskar avait mis en évidence un rôle majeur joué par deux résonances entre les mouvements dedes orbites planétaires. L'une faisant intervenir les modes associés aux planètes Mercure, Vénus, Jupiter ((g1-g5)-(s1-s2)) et une autre liée à la Terre et Mars (2(g4-g3)-(s4-s3)). Cette dernière avait été contestée par des chercheurs américains lorsque ceux-ci avaient reproduit les résultats de J. Laskar grâce à des calculs numériques sur ordinateurs. Depuis, ces doutes ont été repris dans la littératurejusque très récemment. En revanche, personne n'a jusqu'à présent reproduit les calculs analytiques ayant conduit à la découverte du mouvement chaotique des planètes.Pour mettre fin à cette controverse, Federico Mogavero et J. Laskar ont utilisé lede calcul formel TRIP ( https://www.imcce.fr/trip ) développé depuis trente ans au sein de l'équipe de l'IMCCE, pour conduire une étude systématique de toutes les résonances présentes dans le système solaire interne. Ces calculs qui viennent d'être publiés comme Lettre dans la revue Astronomy et Astrophysics font intervenir des développements de plusieurs millions de termes analytiques. Après analyse, ces termes sont classés pardécroissante. Parmi lespremiers, on retrouve bien les résonances découvertes il y a trente ans par J. Laskar. En même temps, unmultidimensionnel de nouvelles résonances, couplant fortement les planètes internes, est révélé.Les chercheurs montrent que la prise en compte des résonances les plus importantes de ce réseau permet de rendre compte du temps caractéristique de divergence exponentielle des orbites planétaires de 5 Ma. L'application du calcul formel à la base de cette étude a donc permis de s'affranchir de la grandede lades planètes, en révélant l'enchevêtrement de résonances qui est la source du comportement chaotique de leurs orbites.Dans une étude jointe portant sur plus de 100 000 solutions, l'équipe de l'IMCCE confirme aussi que la probabilité de collision de Mercure sur 5 milliards d'années (Ga) est bien de l'ordre de 1%. Cette probabilité atteint plus de 90% si ces calculs sont prolongés sur 100 Ga, en oubliant que l'du soleil n'est sans doute que de 5 Ga.F. Mogavero and J. Laskar: The origin of chaos in the Solar System through computer algebra ( Astron. Astrophys. Letters, in press )N.H. Hoang, F. Mogavero, J. Laskar: Long-term instability of the inner Solar System: numerical experiments (MNRAS, in press).