Un effet tensioactif mesuré entre du CO2 et de l'eau confiné

A l'instar de l'effet des produits tensioactifs agissant sur les surfaces entre deux milieux comme l'eau et l'air, il peut exister un effet tensioactif sur les lignes séparant trois milieux. Les physiciens montrent ici pour la première fois un tel effet pour du(CO) en contact avec une goutte d'confinée dans un nanopore.La tension decaractérise l'à l'entre deux corps, telle que la surface d'une goutte d'eau dans l'ou d'une bulle d'air dans de l'eau. Un, comme leou les détergents, est un produit qui se fixe à l'interface. Il modifie cette tension de surface et plus généralement les propriétés mécaniques de l'interface. Il facilite ainsi la formation de bulles et stabilise la mousse. Lorsqu'il y a un troisième corps, comme dans le cas d'une goutte d'eau dans l'air reposant sur un substrat solide, apparaît une ligne au contact de ces trois corps. Pour caractériser l'de cette ligne de contact, on parle alors de tension de ligne. En pratique, les effets de tension de ligne concernent essentiellement les objets de taille nanométrique et, bien que le concept de tension de ligne ait été proposé par J. W. Gibbs il y a 150 ans, ses propriétés sont encore mal comprises et difficiles à appréhender: la mesure de la tension de ligne reste un défi tant expérimental queEn utilisant des simulations numériques de, et grâce à une nouvelle approche fondée sur une mesure de, des physiciens du Laboratoiredeà Grenoble ( LIPhy , CNRS/UGA) ont réalisé pour la première fois une estimation précise et sensible de l'effet d'unsur la tension de ligne en démontrant l'effet tensioactif du CO. Dans le cas d'une goutte d'eau confinée dans un nanopore avec uneriche en CO, ils ont calculé la modification de la tension de ligne due à l'accumulation des molécules de COsur la ligne de contact entre la goutte d'eau et la paroi d'un nanopore (figure). De même que les produits tensioactifs abaissent la tension de surface, la présence de COabaisse la tension de ligne, d'autant plus fortement que la pression de COest élevée, et nettement plus fortement dans le cas d'une paroi hydrophile qu'. Cette étude est publiée dans la revueCes résultats montrent que les effets mécaniques induits par un tensioactif de ligne sur la tension de ligne peuvent jouer un rôle clé sur les phénomènes de nucléation. Les domaines concernés sont très variés, avec commecommun la contribution de structures nanométriques telles que des nanopores ou des nanoparticules en contact avec différentes phases: séquestration du COdans des roches poreuses, purification etd'eau par membranes nanoporeuses, électrodes poreuses et phénomènes d', phénomènes d'ouverture /de nanopores biologiques ou encore la formation des nuages parsur les nanoparticules atmosphériques pour ne citer que quelques exemples. La question est maintenant ouverte de savoir si d'autres gaz que le COagissent de manière similaire !Carbon dioxide as a line active agent: its impact on line tension and nucleationR. Bey, B. Coasne et C. Picard, PNAS, paru le 17 août 2021.DOI: doi.org/10.1073/pnas.2102449118 Texte disponible sur la base d'archives ouvertes HAL