Sur le même thême

Figure1

Figure 1: (a) Echantillon dans une configuration "Kretchmann" permettant le couplage entre plasmons de surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et...) tunnel (Un tunnel est une galerie souterraine livrant passage à une voie de communication (chemin de fer, canal, route, chemin piétonnier). Sont apparentés aux tunnels par leur mode de construction les grands ouvrages hydrauliques...) aluminium (L'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13. C’est un élément important sur la Terre avec 1,5 % de la masse totale.) Lumière visible (La lumière visible, appelée aussi spectre visible ou spectre optique est la partie du spectre électromagnétique qui est visible pour l'œil humain.) champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:) Lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La lumière est intimement liée...)

Figure2

Figure 2: Vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.) artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités suivantes :)

Les jonctions métalliques sont des éléments majeurs de tout dispositif électronique intégré et le courant électrique passe au travers de ces jonctions par un effet quantique appelé l'effet tunnel. En démontrant le lien entre les fluctuations duet les fluctuations dudesqui sont émis parquand elle est fortement polarisée, les chercheurs ont réussi à mesurer lede passage des électrons au travers de la jonction qui est de l'ordre d'une femtoseconde.Une jonction métallique se compose de deux conducteurs métalliques séparés par une fine couche nanométrique d'. C'est l'qui permet le passage du courant électrique au travers de la barrière d'isolant, c'est-à-dire la délocalisation des électrons de part et d'autre de la jonction du fait de leur nature quantique. Le temps τ qu'il faut à unpour traverser ce type de jonction avait été évalué théoriquement à quelques femtosecondes (τ 10-15 s) mais n'avait encore jamais été mesuré directement. En effet, regarder le courant à des fréquences optiques (ʋ 1⁄τ 1015 hertz) n'est pas possible directement. Or il était connu depuis plus de 40 ans que, lorsqu'elle est fortement polarisée, la jonction émet undans le domaine de l'lié aux fluctuations de courant et aux interactions inélastiques des électrons tunnel. Par une approche réunissant les problématiques duélectronique et de l'émission optique (plasmonique), les chercheurs du Laboratoire dedes solides (CNRS/Université Paris-Sud) à Orsay ont réussi pour la première fois à mesurer directement le temps de passage tunnel des électrons au travers d'une jonction. Ils ont obtenu pour une jonction Al/Al2O3/Al un temps de 1.1 femtoseconde. Pour cela, ils ont modélisé le rayonnement émis en fonction de laaux bornes de la jonction et comparé ce modèle à des mesures optiques, démontrant ainsi précisément les mécanismes à l'origine de l'émission de photons infrarouges. La détection des photons est alors équivalente à une mesure des fluctuations du courant à des fréquences optiques et elle permet de sonder le temps tunnel.Dans cette étude, les chercheurs ont combiné des mesures de fluctuations du courant électrique dans la gamme des radiofréquences (100 kilohertz) et des mesures de spectroscopie optique dans la gamme du proche infrarouge (entre 0.9 et 1.3 micromètres) pour des régimes de la jonction fortement polarisée (tension de l'ordre du volt). Les mesures électriques ont permis de caractériser finement le transport électronique, en particulier la transmission et les non-linéarités liées à l'effet tunnel, et de vérifier toutes les hypothèses nécessaires à une description théorique (description de Landauer-Buttikker) basée sur lacohérente d'électroniques par la barrière tunnel. Ils ont ainsi pu adapter les théories existantes pour généraliser le"fluctuation-dissipation" et tenir compte de la dépendance ende la transmission de la barrière, responsable des non-linéarités de la jonction. Les mesures optiques se sont révélées en très bon accord avec les prédictions théoriques basées sur le formalisme de Landauer- Buttikker, ce qui a permis une description précise de la dépendance en tension de l'émission de photons par effet tunnel inélastique.En faisant le lien entre les jonctions électriques et la plasmonique, ce travail ouvre des perspectives auélectrique des plasmons, et par là à la génération d'états corrélés quantiques de plasmons de surface ainsi qu'à l'alternative plasmonique pour la photonique intégrée. Par ailleurs, l'accès à l'étude des fluctuations à la fois dans le domaine optique et microonde permettra d'aborder des questions fondamentales relatives à lade la mesure enPierre Février et Julien GabelliNature(2018), doi: 10.1038/s41467-018-07369-6 Julien Gabelli , chargé deau Laboratoire de physique des solides (LPS, CNRS/Univ. Paris-Sud)