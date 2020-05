Élaboration optimisée d'un matériau composite

usage (L’usage est l'action de se servir de quelque chose.)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base...)

formulation (La formulation est une activité industrielle consistant à fabriquer des produits homogènes, stables et possédant des propriétés...)

roulement ( En mécanique, le roulement, et plus précisément le roulement sans glissement, est le mouvement d'un corps qui reste en contact avec une surface d'appui sans glisser, qui s'entend généralement pour un corps...)

silice (La silice est constituée de dioxyde de silicium, un composé chimique qui entre dans la composition de nombreux minéraux ; sa formule est SiO2.)

entropie (En thermodynamique, l'entropie est une fonction d'état introduite au milieu du XIXe siècle par Rudolf Clausius dans le cadre du second principe, d'après les travaux de Carnot[1]....)

mélange (Un mélange est une association de deux ou plusieurs substances solides, liquides ou gazeuses qui n'interagissent pas chimiquement. Le résultat de l'opération est une préparation aussi appelée...)

dispersion (La dispersion, en mécanique ondulatoire, est le phénomène affectant une onde dans un milieu dispersif, c'est-à-dire dans lequel les différentes fréquences constituant...)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un bénéfice non...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de chaud, provenant du...)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Le corps de référence est l'eau pure à...)

longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus éloignées. Lorsque l’objet est filiforme ou en forme de lacet, sa longueur est celle de l’objet...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec sa...)

n

2n

3

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse...)

diffusion (Dans le langage courant, le terme diffusion fait référence à une notion de « distribution », de « mise à disposition » (diffusion d'un produit, d'une information), voire de...)



Figure 1 (à gauche): Diagramme de phase générique indiquant les différents états de dispersion dans une matrice, en fonction de la densité de greffage et des rapports de longueur entre les chaînes libres et greffées: WD = bien dispersé, PS = séparation (D'une manière générale, le mot séparation désigne une action consistant à séparer quelque chose ou son résultat. Plus particulièrement il est...)



Les systèmes de particules greffées de polyisoprène (PI) dispersées dans différentes matrices élastomères sont reportées pour les différents cas:

- (A) les chaînes greffées et libres sont de composition chimique identique (matrice PI),

- (B, C) les chaînes greffées et libres sont de composition légèrement différentes (matrice PI)

- (D) les chaînes greffées et libres sont de composition chimique très différentes (matrice SBR).

- (cercle bleu) particules PI-RAFT-SiO 2 et matrice PI-RAFT,

- (cercle vert): PI-RAFT-SiO 2 et matrice PI-Sigma,

- (triangle rouge): PI-NMP-SiO 2 et matrice PI-Sigma,

- (carré jaune): PI-NMP-SiO 2 et matrice SBR.



Selon les procédés de polymérisation:

- PI-NMP: isoprène polymérisé (PI)-par ajout de groupe nitroxyles

- PI-ATRP: polymérisation radicalaire par transfert d' atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre. Il est...)

- PI-RAFT: isoprène polymérisé (PI) par addition (L'addition est une opération élémentaire, permettant notamment de décrire la réunion de quantités ou l'adjonction de grandeurs extensives de même nature, comme...)

microscopie (La microscopie est l'observation d'un échantillon (placé dans une préparation microscopique plane de faible épaisseur) à travers le microscope. La microscopie permet de rendre visible des éléments invisibles à...)



Figure 2. Images TEM de PI-RAFT-SiO 2 dans la matrice (A#) PI-RAFT [appariée] et dans la matrice (B#) PI-Sigma [non appariée]. Les échantillons comprennent (X1) 104 kDa à 0,15 ch/nm2, (X2) 20 kDa à 0,15 ch/nm2, (X3) 35 kDa à 0,035 ch/nm2, et (X4) 38 kDa à 0,25 ch/nm2. La barre d'échelle est de 200 nm pour les grandes images et de 1 μm pour les inserts.

différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des nombres pour mesurer l'éventuel défaut de dualité...)

opposé ( En mathématique, l'opposé d’un nombre est le nombre tel que, lorsqu’il est à ajouté à n donne zéro. En botanique, les organes d'une plante sont dits opposés lorsqu'ils sont...)

degré (Le mot degré a plusieurs significations, il est notamment employé dans les domaines suivants :)

inverse (En mathématiques, l'inverse d'un élément x d'un ensemble muni d'une loi de composition interne · notée multiplicativement, est un élément y tel...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces...)

