L'énergie marine, une source d'énergie renouvelable propre et efficace



©EMEC

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

biodiversité (La biodiversité est la diversité naturelle des organismes vivants. Elle s'apprécie en considérant la diversité des écosystèmes, des espèces, des...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

énergie marine (On regroupe sous l'appellation d'énergie marine ou énergie des mers l'énergie renouvelable directement extraite du milieu marin ; ceci comprend notamment :)

énergie renouvelable (Une énergie renouvelable est une source d'énergie se renouvelant assez rapidement pour être considérée comme inépuisable à l'échelle de temps humaine. Les énergies renouvelables sont issues de phénomènes naturels réguliers ou...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration...)

écoute (Sur un voilier, une écoute est un cordage servant à régler l'angle de la voile par rapport à l'axe longitudinal du voilier et en conséquence l'angle d'incidence du vent...)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un...)

grande échelle (La grande échelle, aussi appelée échelle aérienne ou auto échelle, est un véhicule utilisé par les sapeurs-pompiers, et qui emporte une échelle escamotable de grande hauteur....)

monde (Le mot monde peut désigner :)

marée (La marée est le mouvement montant (flux ou flot) puis descendant (reflux ou jusant) des eaux des mers et des océans causé par l'effet conjugué des forces de gravitation de...)

milliard (Un milliard (1 000 000 000) est l'entier naturel qui suit neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

futurs (Futurs est une collection de science-fiction des Éditions de l'Aurore.)

turbine (Une turbine est un dispositif rotatif destiné à utiliser la force d'un fluide (eau, vapeur, air, gaz de combustion), dont le couple est transmis au moyen d'un arbre.)

ingénierie (L'ingénierie désigne l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la responsabilité de la construction et au contrôle des équipements...)

envergure (L'envergure est la distance entre les extrémités des ailes. Le terme est valable pour définir un oiseau, un chiroptère, un avion (ou planeur).)

électricité (L’électricité est un phénomène physique dû aux différentes charges électriques de la matière, se manifestant par une énergie. L'électricité désigne également la branche de la physique qui étudie les phénomènes...)

sous-marin (Un sous-marin est un navire capable de se déplacer dans les trois dimensions, sous la surface de l'eau ; il se distingue ainsi des autres bateaux et navires qui se...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

mer (Le terme de mer recouvre plusieurs réalités.)

heure (L’heure est une unité de mesure du temps. Le mot désigne aussi la grandeur elle-même, l'instant (l'« heure qu'il est »), y compris en sciences (« heure solaire » employé pour...)

fenêtre (En architecture et construction, une fenêtre est une baie, une ouverture dans un mur ou un pan incliné de toiture, avec ou sans vitres.)

centrale électrique (Une centrale (de production d'énergie) électrique est un site industriel destiné à la production d'électricité. Les centrales électriques transforment différentes sources d'énergie...)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière, ...) évoluant dans un sens commun. Plus précisément le terme est employé dans les domaines...)

vie (La vie est le nom donné :)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une...)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la...)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de temps. Ainsi lorsqu'on emploie le mot fréquence sans...)

tension (La tension est une force d'extension.)

terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus...)

fondations (Les fondations d'un ouvrage assurent la transmission et la répartition des charges (poids propre et surcharges climatiques et d'utilisation) de cet ouvrage sur le sol. Le mode de fondation sera établi suivant...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer...)

acier (L’acier est un alliage métallique utilisé dans les domaines de la construction métallique (voir aussi l’article sur la...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques Brisson (1723-1806) en 1760.)

Les écoliers descendus dans les rues nous appellent à agir plus rapidement pour réduire notre consommation de combustibles fossiles et à fairenotre possible pour préserver la. Mais l'est la clé. L'est une source d'propre et efficace, et unsoutenu par l'UE investit dans des technologies innovantes afin d'exploiter cette ressource.La population réclame plus d'action contre le changement climatique et exige plus de sources d'énergie renouvelables. En exploitant l'énergie marine, les gouvernements montrent qu'ils sont à l'. Le premiermarémoteur àauest implanté dans les eaux européennes, au large des côtes du Royaume-Uni, et les coûts devraient baisser radicalement à mesure que l'industrie se développe. Selon le projet CLEARWATER de l'UE, l'industrie britannique des courants depourrait, à elle seule, apporter des avantages économiques d'une valeur de 1,6d'euros d'ici 2030 et soutenir 4 000 emplois.CLEARWATER est le tout premier projet multi-turbines qui utilise uneà l'échelle commerciale. Auparavant, seuls des appareils individuels étaient testés dans des centres comme EMEC en Écosse. "Ce que nous avons accompli constitue une première mondiale et une référence pour les projets", déclare M. Drew Blaxland, directeur des servicesetchez Atlantis Operations (UK Limited), la société à l'origine du projet CLEARWATER. "Nous ouvrons la voie à des projets exploitant les courants de marée de plus grandeet plus compétitifs".CLEARWATER est devenu officiellement opérationnel en avril 2018, après une mise en service réussie et des vérifications initiales concluantes. En avril 2019, le réseau où se trouve la turbine CLEARWATER a généré plus de 15 GWh d'renouvelable.Selon M. Blaxland: "Les techniques d'installation améliorées de CLEARWATER, dont l'élaboration d'un systèmecomportant un connecteur d'accouplement humide, ont permis de réduire de moitié led'installation requis en. Il est désormais possible d'installer une turbine en moins d'une, ce qui accélère la conduite des opérations en mer et réduit lade beau temps nécessaire pour travailler en mer".Atlantis Operations va continuer à innover pour s'assurer que le coût actualisé de l'énergie issue de la technologie des courants de marée continue de baisser. Le coût actualisé de l'électricité (LCOE) représente les coûts en capital installé et les coûts d'exploitation courants d'une, convertis en ununiforme de paiements sur la durée definancière présumée de la centrale. "Lors du calcul du LCOE, nous considérons l'du système, pas seulement les turbines", explique M. Blaxland.S'appuyant sur les travaux du projet CLEARWATER, l'entreprise a développé ses technologies marémotrices avec plusieurs innovations à venir, comme l'augmentation dudu rotor de 18 à 20 m, ce qui augmente la capacité nominale de la turbine de 2 MW, par rapport au 1,5 MW déployés pendant le projet CLEARWATER. "Ces avancées se traduisent par une amélioration de 25 % du rendement par turbine, à une production d'électricité à ladu réseau et à une augmentation de lavers laferme (voltage-to-shore), ce qui réduira les pertes électriques".Desmonopiles standard remplaceront les plateformes gravitaires utilisées chez CLEARWATER, réduisant ainsi de 90 % lad'nécessaire. La société a également apporté une modification aux turbines pour permettre de raccorder jusqu'à sept turbines à un seul câble d'exportation vers la terre ferme, ce qui réduit lede câbles et les opérations en mer nécessaires à l'installation. Par ailleurs, la tension du câble d'exportation peutde 4 kV à 33 kV, réduisant ainsi de plus de 6 % les pertes électriques sur le réseau.Pour plus d'information voir: