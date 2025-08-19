⚡ Cette unique éolienne flottante chinoise bat des records de production d'énergie

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Générateur du prototype de l'éolienne.

Crédit: China Huaneng Group/Handout via Xinhua

Comment une éolienne flottante génère-t-elle de l'électricité ?

Pourquoi les éoliennes flottantes sont-elles importantes pour l'avenir de l'énergie ?

La Chine vient de marquer un nouveau jalon dans le domaine des énergies renouvelables. Un prototype d'éolienne flottante, développé par des ingénieurs chinois, promet de révolutionner la production d'énergie propre.Cette éolienne, fruit d'une collaboration entre China Huaneng Group et Dongfang Electric Corporation, est capable de produire 17 mégawatts. Une telle performance permettrait d'alimenter l'équivalent de 6 300 foyers américains pendant un an, selon les données de l'US Energy Administration.Le design innovant de cette éolienne inclut une nacelle perchée à 152 mètres de hauteur, avec des pales couvrant uneéquivalente à huit terrains de football. Cette configuration maximise ladu vent, augmentant ainsi l'Les tests en mer prévus au large de Yangjiang seront cruciaux pour valider sa résistance aux conditions extrêmes. Les concepteurs affirment qu'elle peut supporter des vagues de plus de 24 mètres et des vents de force typhon.L'adoption de telles éoliennes flottantes pourrait significativement réduire le nombre d'unités nécessaires dans les parcs éoliens, diminuant ainsi les coûts et l'impact environnemental. Cette technologie ouvre également la voie à l'exploitation de zones maritimes jusqu'ici inaccessibles.Une éolienne flottante fonctionne sur le même principe qu'une éolienne terrestre, mais elle est ancrée au fond marin par des câbles plutôt que par une fondation fixe. Les pales captent l'énergie du vent, qui fait tourner un générateur situé dans la nacelle.La particularité des éoliennes flottantes réside dans leur capacité à être installées dans des eaux profondes, où les vents sont plus forts et plus constants. Cela augmente leur efficacité par rapport aux éoliennes terrestres ou fixes en mer.Les technologies de flottaison utilisées varient, mais elles incluent souvent des plateformes semi-submersibles ou à tension ancrée. Ces conceptions permettent à l'éolienne de rester stable malgré les mouvements de la mer.Les éoliennes flottantes représentent une avancée majeure pour l'énergie renouvelable, car elles permettent d'exploiter des zones maritimes jusqu'ici inaccessibles. Environ 80% du potentiel éolien offshore se trouve dans des eaux trop profondes pour les éoliennes fixes.En réduisant le besoin d'infrastructures fixes, elles diminuent également l'impact sur les écosystèmes marins. De plus, leur installation est moins coûteuse et plus rapide une fois la technologie maîtrisée.Elles offrent une solution pour les pays avec peu d'espace terrestre ou des eaux profondes, comme le Japon ou la Norvège. Ces nations peuvent ainsi diversifier leurs sources d'énergie renouvelable.À long terme, les éoliennes flottantes pourraient jouer un rôle important dans la transition énergétique mondiale, en fournissant une source d'énergie propre et abondante.