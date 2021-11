Energie: vers l'industrialisation des micro-supercondensateurs



Fabrication de micro-supercondensateurs tout solide et caractérisation associée (A-D). Assemblage en série/parallèle de MSCs (E-F).© C. Choi (UCLA) et K. Robert (IEMN).

Prisés pour leur puissance et leur durée de vie, les micro-supercondensateurs n'ont pas encore su s'imposer comme source d'énergie pour l'internet des objets (Internet of Things, IoT). Le manque d'électrolytes solides, permettant une conduction "rapide" des ions, est à l'origine de nombreux problèmes pratiques. Une équipe de l'IEMN, de l'UCCS et de l'UCLA a développé le premier micro-supercondensateur à électrolyte solide photostructuré. Chaque étape de la fabrication technologique a été réalisée avec des équipements standards de l'industrie de la microélectronique. Ces travaux nous rapprochent ainsi d'un transfert industriel des micro-supercondensateurs.Les micro-supercondensateurs stockent l'et la délivrent avec uneélevée. Également pourvus d'une grande durée de, ils pourraient alimenter de nombreux objets connectés et accompagner le développement de l'IoT. L'essor industriel des micro-supercondensateurs est cependant freiné depuis vingt ans par la mise aud'électrolytes solides suffisamment performants, comme on retrouve par exemple chez les micro-batteries auLes électrolytes actuellement disponibles sont soit liquides (s~ 10S cm), ce qui pose des contraintes d', soit conduisent trop lentement les ions pour fonctionner efficacement quand ils sont solides (s~ 10S cm). L'électrolyte solide doit également être structuréde la zone active du micro-supercondensateur, et ce sur unede seulement 4 mm. Des chercheurs et chercheuses de l'd'électronique, de microélectronique et de IEMN , CNRS/Univ. Polytechnique Hauts-de-France/Univ. Lille/Centrale Lille Institut Junia), de l'Unité deet dedu solide ( UCCS , CNRS/Univ. Artois/Univ. Lille/Centrale Lille Institut) et de l'(UCLA, États-Unis) ont conçu les premiers micro-supercondensateurs à électrolyte solide photostructuré, dont les procédés de fabrication sont compatibles avec une production industrielleLeur électrolyte est composé d'une résine solide pleine de nanopores, dans lesquels unionique pur peut circuler, mais pas s'échapper. La conductivité ionique approche celle d'un électrolyte liquide (s~ 10S cm) permettant aux micro-dispositifs de travailler à des régimes de charge/décharge élevé (t ~10 s). Cette résine est structurée par photolithographie pour qu'elle se limite aux deux électrodes du micro-supercondensateur en nitrure de. La structure interdigitée des électrodes offre une surface optimale d'échange d'ions et est encapsulée par cet électrolyte solide photostructuré. Ce système peut ensuite être aussi bien répliqué dans une configuration en série et/ou en parallèle, pour augmenter respectivement laou l'intensité du courant.Tous les procédés utilisés dans ces travaux sont déjà disponibles dans les salles blanches des grands groupes de l'industrie de la microélectronique. L'équipe tente à présent d'atteindre une tension unitaire supérieure à un volt, ce qui représenterait un nouveau pas vers une production industrielle des micro-supercondensateurs.Ces résultats sont publiés dans la revueC. Choi, K. Robert, G. Whang, P. Roussel, C. Lethien et B. Dunn.1-13, 2021.