Altaïr (α Aquilae / α Aql) est l'étoile la plus brillante de la constellation de l'Aigle. Située à environ 17 années-lumière de la Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse...)

Altaïr, étoile brillante du ciel d'été, est connue pour sa rotation très rapide. L'effet centrifuge est tel que son rayon polaire est 20% plus petit que son rayon équatorial. Cet important écart à la sphère a rendu la modélisation d'impossible par les approches classiques en. Pour la première fois, sa modélisation à deuxa pu être réalisée, en incorporant les observations les plus en pointes. Elle révèle qu'Altaïr est unebien plus jeune que prévu par des estimations antérieures.Située à 17 années-lumière de la Terre, Altaïr est dans notre toute proche. Etoile de première grandeur dans la constellation de l'aigle, elle a attiré l'attention des astronomes par sade rotation extrême, plus de cent fois supérieure celle du. Une telle rotation engendre uncentrifuge notable et cette étoile a donc été la cible privilégiée des interféromètres travaillant dans le prochedepuis la première estimation de son aplatissement par G. van Belle en 2001. L'amélioration successive des techniques interférométriques a permis ensuite d'aboutir à une très bonne image de lad'Altaïr.L'd'Altaïr a donc fait durant les deux dernières décennies d'immenses progrès, qui contrastent toutefois avec la faiblesse des modèles la décrivant. On peut cependant comprendre pourquoi: les modèles couramment utilisés pour décrire les étoiles sont à symétrie sphérique et peinent à tenir compte d'un aplatissement centrifuge important. Le progrès décisif accompli par une équipe de chercheurs issus du Laboratoire Lagrange (CNRS / Univ. Côte d'Azur / Obs. de la Côte d'Azur), du Laboratoire d'études spatiales et d'en(LESIA, Obs. de Paris-PSL /Univ. / Univ.Diderot) et de l'deen astrophysique et(IRAP, Univ. de Toulouse / CNRS / IRAP) a été d'utiliser deux dimensions d'espace pour modéliser Altaïr.Ce modèle a été calculé par le code ESTER développe à l'IRAP, code qui incorpore tous les effets d'une rotation rapide. Lesdes instruments interférométriques PIONIER et GRAVITY du VLTI-ESO associées à des données spectroscopiques et sismologiques plus anciennes ont alors permis d'aboutir à un modèle de concordance qui satisfait toutes les contraintes observationnelles connues. Grâce au modèle, nous évaluons maintenant lad'Altaïr à 1,86 fois celle du Soleil et donnons une nouvelle estimation de son âge, qui passe de und'années selon les modèles sphériques à environ 100 millions d'années !Cette nouvelle jeunesse d'Altaïr aura des conséquences sur notre connaissance de la formation des étoiles audu Soleil. Plus largement, cette modélisation réussie ouvre la porte à une compréhension plus fine des étoiles massives réputées être les fabricantes des métaux de l'K. Bouchaud, A. Domiciano de Souza, M. Rieutord, D. R. Reese and P. Kervella. A realistic two-dimensional model of Altair. Astronomy & Astrophysics (2020) doi: 10.1051/0004-6361/201936830Michel Rieutord - IRAP - michel.rieutord at irap.omp.eu