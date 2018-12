Sur le même thême

L'ESO accueillera le réseau austral de télescopes Cherenkov à Paranal

Le Directeur Général de l'ESO et le Directeur Général de l'Observatoire du Réseau de Télescopes Cherenkov (CTA) ont signé l'accord nécessaire à installer l'antenne australe du réseau CTA à proximité de l'Observatoire de Paranal de l'ESO au Chili. En parallèle, l'ESO et le gouvernement chilien ont signé un accord permettant à l'ESO d'accueillir ce nouveaudans l'enceinte de l'Observatoire de Paranal de l'ESO. Ces accords permettront à l'observatoire gamma le plus ambitieux qui soit de bénéficier d'excellentes conditions d'ainsi que des infrastructures, de l'expertise et des installations de pointe de l'ESO. L'ESO exploitera l'installation pour le compte de l'Observatoire CTA et de ses Membres.Lede Télescopes Cherenkov (CTA) est un instrument de nouvelle génération voué à détecter, depuis le sol, les rayons gamma d'particulièrement élevée. Les télescopes qui le constituent seront distribués sur ladu globe, tant dans l'hémisphèreque dans l'. Les rayons gamma sont des rayonnements électromagnétiques de très haute énergie, émis par les objets les plus chauds et les plus extrêmes de l'- les trous noirs supermassifs, les supernovae, voire même les vestiges duLe 19 décembre 2018, Federico Ferrini, Directeur Général de l'Observatoire du Réseau de Télescopes Cherenkov (CTAO),a rencontré Xavier Barcons,Directeur Général de l'ESO, dans les bureaux de l'ESO à Santiago du Chili. Ils ont signé, avec Andreas Kaufer, Directeur des Opérations de l'ESO, et d'autres membres du personnel de l'ESO, l'accord relatif à la construction et à l'exploitation du réseaude CTA sur le site de Paranal de l'ESO au Chili.La Vice-Ministre des Affaires Etrangères du Chili, Carolina Valdivia Torres, et le Directeur Général de l'ESO ont par ailleurs signé un accord permettant à l'ESO d'accueillir l'australe de CTA sur le site de l'Observatoire de Paranal au Chili, dans le cadre d'un programme ESO.Un troisième accord avait déjà fait l'd'une signature le 17 décembre 2018 entre le CTAO et la Commission Nationale Chilienne pour laet la(CONICYT). Cet accord de coopération vise à encourager ladans le domaine de l'au Chili, en capitalisant sur l'ouverture d'une nouvelleobservationnelle - celle de CTA-sud.Grâce à ces trois accords, le CTAO pourra débuter les travaux de construction sur le site austral. L'd'des Canaries abritera l'antenne boréale de CTA à l'Observatorio du Roque de los Muchachos sur l'de La Palma en Espagne. La construction des réseaux nord etdevrait commencer en 2020.“L'exploitation de CTA à Paranal ouvrira aux astronomes des Etats Membres de l'ESO, du Chili et duentier, une nouvelle fenêtre sur l'Univers”, précise Xavier Barcons, Directeur Général de l'ESO. “La longue expérience de l'ESO dans les domaines de l'entretien et de l'exploitation des flottes de télescopes dans des régions éloignées sera d'une valeur inestimable pour leCTA.”Le site austral de CTA sera implanté dans la direction, à quelques 11du Very Large Telescope de l'Observatoire Paranal de l'ESO dans lede l'Atacama, et à 16 kilomètres seulement de site d'érection du futur Extremely Large Telescope. Cette région est l'une des plus arides et des plus isolées au monde - un véritable paradis pour les astronomes. Outre des conditions idéales d'observation à l', CTA bénéficiera, à l'Observatoire de Paranal, de l'des avantages que lui procurera l'infrastructure de l'ESO. Les infrastructures et les installations existantes, ainsi que la longue expérience de l'ESO dans la conduite de projets astronomiques à l'échelle internationale, complèteront la construction et l'exploitation du nouveau réseau de télescopes.“Grâce aux accords signés ce, le CTAO ne bénéficiera pas seulement de l'exceptionnelle clarté duchilien, mais également des installations et de la longue expérience de l'ESO, leconstituant une formidable contribution à la réalisation de cet ambitieux système de télescopes” ajoute Federico Ferrini. “Le partenariat entre l'ESO et le CTAO servira de pierre angulaire à l'astrophysique multi-messagère - un domaine en plein essor, offrira l'opportunité de collaborations futures avec d'autres grandes infrastructures, tel le Vaste Réseau (Sub-)Millimétrique de l'Atacama (ALMA), le Réseau Kilométrique(SKA) et les interféromètres gravitationnels de dernière génération.”Les réseaux de télescopes Cherenkov actuels, sensibles aux rayons gamma à très haute énergie, consistent en une poignée de télescopes individuels. CTA - avec sa surface collectrice plus étendue et une excellente résolution angulaire - constituera le réseau de télescopes gamma le plus vaste et le plus sensible au monde. Il sera capable de détecter les rayons gamma avec une précision inégalée et sera dix fois plus sensible que ses prédécesseurs.Bien que l'terrestre empêche les rayons gamma d'atteindre la surface, les miroirs et les caméras à grandede CTA détecteront leCherenkov, sortes d'éclairs de courte durée et d'une étrangebleutée résultant de l'des rayons gamma avec l'atmosphère terrestre. Localiser la source de ce rayonnement permettra de retracer lade chaquejusqu'à son origine.Led'investigation de CTA est extrêmement vaste. Il s'étend de la compréhension du rôle des particules cosmiques relativistes à la détection de la. CTA explorera l'Univers extrême, sondant des environnements allant duimmédiat des trous noirs aux vides cosmiques à des échelles plus grandes. Il pourrait éventuellement conduire à l'émergence d'une nouvelle, puisqu'il étudie la nature de laet des forces au-delà du modèle standard.CTA opèrera depuis deux sites, implantés l'un dans l'hémisphère nord, l'autre dans l'hémisphère sud, ce qui lui permettra de maximiser sa couverture du ciel nocturne. Lorsque la construction sera achevée, le CTAO sera composé de plus d'une douzaine d'instruments dans l'hémisphère nord - à l' Observatorio del Roque de los Muchachos de l'Institut d'Astrophysique des Canaries sur l'île de La Palma dans les îles Canaries - et de 99 instruments dans l'hémisphère sud.Plus de 1400 scientifiques et ingénieurs issus derépartis sur les cinq continents sont impliqués dans le développementet technique de CTA. Les actionnaires de l'entité juridique actuelle - CTAO GmbH - sont les représentants des ministères et des organismes de financement d', d'Autriche, de la République Tchèque, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas, du Japon, de Slovénie, d'du Sud, d'Espagne, de Suisse et du Royaume-Uni. Ils se préparent actuellement à la création d'un Consortium Européen pour les Infrastructures de Recherche - le CTAO ERIC - qui procèdera ensuite à la création de cet immense observatoire. L'ERIC sera composé des Etats Membres de CTAO et des pays associés.