À propos de cette étude

Depuis plus d'un siècle et demi, Eta Carinae est l'une des étoiles les plus lumineuses - et les plus énigmatiques - de la Voie lactée de l'hémisphère sud.Sa nature si particulière a été découverte, en partie, en 1847, quand l'a subi une éruptionqui a éjecté uneappelée l'Homoncule (le "petit"). Eta Carinae est alors devenue la deuxième étoile la plus brillante dans le, après. Elle est visible même en pleinet facile à distinguer des autres étoiles instables du même type, les "variables lumineuses bleues", dont les nébuleuses ne sont pas plus visibles.En plus de faire d'Eta Carinae l'un des astres les plus majestueux et les plus photographiés du ciel nocturne, la nébuleuse de l'Homoncule renferme de l'information sur son étoile mère, aussi bien sur l'responsable de son expansion que sur sa structure bipolaire et sa composition chimique. Pourtant, d'ici moins d'un, on ne pourra plus observer distinctement la nébuleuse.Une récente étude suggère que l'Homoncule sera occulté par l'augmentation de lad'Eta Carinae elle-même. En fait, sa croissance est si rapide qu'en 2036 l'étoile sera dix fois plus brillante que sa nébuleuse, ce qui ne permettra plus de la distinguer des autres étoiles variables lumineuses bleues.Il y a un bon côté à ce changement. Une équipe de 17 chercheurs dirigée par l'brésilien Augusto Damineli et appuyée par le professeur Anthony Moffatt de l'depense que l'augmentation de la luminosité d'Eta Carinae n'est pas intrinsèque à l'étoile elle-même, contrairement à ce que l'on avait cru. En fait, elle est probablement causée par la dissipation d'unde poussière qui se trouverait dans notrede vision depuis laCe nuage, explique les chercheurs dans une nouvelle étude parue dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, voilel'étoile et ses vents, masquant ainsi en grande partie saqui émane vers la Terre. En revanche, l'Homoncule voisin peut être observé directement, car il est 200 fois plus grand que le nuage occultant. Son éclat n'est donc presque pas affecté par le nuage.D'ici 2032 (à plus ou moins quatre ans près), le nuage de poussière se sera dissipé de sorte que la luminosité de l'étoile centrale n'augmentera plus et que l'Homoncule ne sera plus visible, car il sera submergé par l'éclat de l'étoile, croit l'équipe de chercheurs.Cela permettra de réaliser des études plus approfondies sur Eta Carinae elle-même, et même de montrer qu'il ne s'agit pas d'une, mais de deux étoiles. "Cet astre unique a récemment fait l'de plusieurs révélations, mais il s'agit là d'une des découvertes les plus importantes, explique Anthony Moffat. Cela pourrait enfin nous permettre d'étudier la véritable nature de la région centrale de l'étoile et de démontrer qu'il s'agit d'undans lequel deux étoiles gigantesques interagissent."L'article "Distinguishing circumstellar from stellar photometric variability in Eta Carinae", rédigé par Augusto Damineli et ses collaborateurs, est paru le 22 janvier 2019 dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Vous pouvez visionner ici unede l'étoile et une entrevue d'Augusto Damineli.