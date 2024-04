Eclipse solaire totale: Mexique, Etats-Unis et Canada lèveront les yeux au ciel ce 8 avril

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Une carte de la couverture totale et partielle de l'éclipse à travers l' Amérique

Crédit: GreatAmericanEclipse.com



Carte du chemin de la totalité à travers l'Amérique du Nord de l'éclipse solaire le 8 avril 2024.

Crédit: GreatAmericanEclipse.com



Une carte montrant les 10 plus grandes villes sur le chemin de l'éclipse du 8 avril 2024

Crédit: GreatAmericanEclipse.com

L'éclipse solaire totale du 8 avril est un spectacle attendu avec impatience par plusieurs dizaines de millions de personnes en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis.Ce phénomène rare offrira une obscurité inhabituelle en plein jour à ceux qui se trouveront sur le chemin de la totalité, qui passera par le Mexique, traversera 15 états américains avant de se diriger vers le Canada, passant par le Québec et sa principale ville,Le moment de la totalité, qui constitue le point culminant de l'éclipse solaire, se produit lorsque la Lune s'aligne parfaitement entre laet le, masquantce dernier de notre vue. Ce phénomène crée une obscurité surprenante en plein jour, transformant momentanément leet offrant un spectacle à la fois éphémère et inoubliable.La durée de l'éclipse totale varie selon la localisation, et pour celle du 8 avril, elle s'étirera jusqu'à un maximum impressionnant de 4 minutes et 27 secondes dans des endroits spécifiques comme Torreón, au Mexique. Seuls ceux qui se trouvent dans la bande étroite de la totalité auront le privilège d'observer pleinement l'éclipse, là où le soleil est entièrement caché par la Lune.Tout le territoire continental des États-Unis (hors Alaska) bénéficiera d'une vue sur l'éclipse partielle, avec une couverture d'environ 15% dans les régions les plus éloignées.La sécurité est primordiale: la vision directe du Soleil est uniquement sûre pendant la totalité. En dehors de ce moment, et pendant les phases partielles, le port de lunettes adaptées est indispensable pour éviter des dommages oculaires permanents.Une éclipse solaire totale, comme celle prévue le 8 avril, se produit lorsque la Lune se positionne directement entre la Terre et le Soleil, projetant ainsi son ombre sur la Terre. Ce phénomène astronomique n'a lieu que lorsque la Lune est suffisamment proche de la Terre pour couvrir entièrement lesolaire vu depuis notreDurant quelques minutes, les observateurs situés dans le chemin de la totalité expérimentent une baisse soudaine de luminosité en plein jour, tandis que la, l'extérieure du Soleil habituellement invisible, devient visiblede la silhouette noire de la Lune. Cette conjonction unique de conditions nécessaires crée un spectacle naturel aussi rare qu'impressionnant.