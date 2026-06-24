🔭 Une étoile avale une super-Terre, une naine brune complice du crime

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Une observation étrange a récemment attiré l'attention des astronomes: une étoile située à 1 300 années-lumière, baptisée TOI-5882, affiche un taux de lithium bien supérieur à la normale. Ce pic inhabituel pourrait trahir un crime cosmique: uneengloutie par son. Les chercheurs ont donc ouvert une enquête pour comprendre ce qui s'estLe lithium est un indice de taille. Comme l'explique une chercheuse de l'université du Michigan, les planètes renferment bien plus de lithium que les étoiles. Si uneavale une, son taux de lithium grimpe. C'est exactement ce que les scientifiques observent pour TOI-5882, ce qui indique qu'elle a dévoré un monde rocheux.Mais cette étoile n'est pas une géante rouge, ce qui exclut le scénario classique d'engloutissement par expansion de l'étoile. Un autre suspect a été identifié: une naine brune compagne. Avec uneenviron 20 fois celle de Jupiter, cette "étoile ratée" aurait perturbé l'de la planète, la précipitant vers sa fin.Les astronomes ont agi comme des enquêteurs sur une scène de crime. En analysant la composition chimique de 62 étoiles similaires, ils ont découvert que TOI-5882 se classe dans le 97e centile pour sa teneur en lithium. Ce signal est robuste, selon une chercheuse de l'université du Wisconsin.Les données indiquent que la planète disparue était une super-Terre, avec une masse comprise entre deux fois celle de la Terre et celle de Neptune. Ces événements d'engloutissement sont extrêmement rares, car ils se produisent en quelquesà quelques semaines. Les astronomes doivent donc reconstituer le scénario à partir de ces indices.Cette étude a été publiée dans. Comme l'explique l'une des chercheurs, chaque indice compte pour résoudre cette énigme cosmique. Une chose est sûre: l'étoile a probablement mangé une planète, et la naine brune pourrait être son complice.