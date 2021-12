Exoplanètes et télescope spatial James Webb: la vidéo

Ayant contribué à la réalisation de l'instrument MIRI du Webb Telescope sous l'égide du CNES, les équipes françaises, incluant celle du Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique de l'Observatoire de Paris - PSL, ont conçu un film d'explicatif.Parmi ses objectifs extrêmement ambitieux, le Telescope Webb a pour mission de caractériser l'des exoplanètes. Cela se fera à l'aide de l'instrument MIRI.Au sein de l'- PSL, le LESIA a conçu les coronographes de l'instrument MIRI. MIRI est le seul des 4 instruments du Webb Telescope à pouvoir observer dans l'moyen entre 5 et 28 microns. Ce domaine spectral présente deux avantages pour les exoplanètes:- il contient la signature de nombreuses molécules (vapeur d'...)- le rapport d'intensité (ou contraste) entre uneet uneest plus favorable qu'aux courtes longueurs d'Inversement, la résolution angulaire est réduite et il a donc fallu adapter le système coronographique pour atteindre les objectifs scientifiques. Les coronographes seront utilisés pour imager directement des planètes géantes jeunes orbitant à plusieurs unités astronomiques de leur étoile. MIRI possède également un spectrographe basse résolution permettant d'étudier la composition des atmosphères de planètes qui transitent devant leur étoile.