Une expérience d'atomes ultra-froids en chute libre dans un laboratoire

À droite, photographie du dispositif expérimental. L'ascenseur se trouve entre les deux piliers bleus, l'expérience étant en position basse. Le cylindre à gauche de l'ascenseur est un réservoir d' air comprimé (L'air comprimé est de l'air ambiant, mis sous pression avec un compresseur, le plus souvent aux alentours de 10 bars mais parfois jusque 300 bars.) contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.) nuage (Un nuage est une grande quantité de gouttelettes d’eau (ou de cristaux de glace) en suspension dans l’atmosphère. L’aspect d'un nuage dépend de la lumière qu’il reçoit, de la nature,...)

À gauche, image d'un nuage d' atome (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre. Il est...) condensation (La condensation est le nom donné au phénomène physique de changement d'état de la matière qui passe d'un état dilué (gaz) à un état condensé (solide ou liquide). On peut expérimenter ce changement d'état en passant lors d'une douche,...) phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

@ LP2N (CNRS/IOGS/Univ. Bordeaux)

Références

Les physiciens ont développé un nouvel outil d'étude des effets de la force de gravitation en créant par piégeage optique des condensats d'atomes ultra-froids synchronisés avec le mouvement d'un "ascenseur d'Einstein". Celui-ci simule en laboratoire une chute libre de 400 millisecondes répétée toutes les 13 secondes.Les chercheurs cherchent à connaitre les effets de ladans de nombreux domaines de laparticulièrement en physiqueoù des précisions ultimes sont nécessaires comme par exemple pour les mesures deou pour les tests fondamentaux de la. Ils cherchent pour cela à réaliser des expériences en, c'est-à-dire dans un référentiel en mouvement sous l'effet de la seulede l'attraction gravitationnelle, autrement dit en chute libre. Les forces d'et dese compensent alors, il en résulte une gravité ressentie quasi-nulle. C'est le cas des expériences se déroulant avec des fusées sondes, lors de vols paraboliques dans l'0-g, ou encore ende lasur laISS. Sur Terre, on accède à l'impesanteur avec des tours de chute libre, qui existent à Brême ou à Hanovre, dans lesquelles on lâche les expériences vers le sol, comme dans undont le câble seraitPour atteindre les précisions ultimes recherchées, on utilise desquantiques extrêmement sensibles aux forces d'inertie et de gravitation dans lesquels il est indispensable d'utiliser des nuages d'atomes à des températures inférieures à quelques microkelvins, ultimement refroidis sous forme de condensats de Bose-Einstein. On crée ainsi avec ces atomes des faisceaux d'deque l'on va, comme pour les faisceaux lumineux, séparer en deux parties puis recombiner pour former un interféromètre. Le parcours des ondes de matière, et donc le déphasage dans l'interféromètre, dépend des forces exercées sur les atomes et en particulier des forces d'inertie et de gravitation. Ces condensats de Bose-Einstein ont déjà été mis en oeuvre dans uneet sur l'ISS afin de tester les effets de la gravité en physique fondamentale. Ils étaient obtenus grâce à des puces à atomes pour lesquelles le piégeage et refroidissement est assuré à l'aide de champs magnétiques. Une autre méthode pour produire ces condensats, alors dits "tout", utilise exclusivement des champs lumineux pour le piégeage et le refroidissement. Elle a l'avantage de rassembler des atomes dans des configurations insensibles aux perturbations magnétiques et loin de toutequi pourrait perturber la mesure.Des physiciens du Laboratoire photonique,et nanosciences ( LP2N , CNRS/IOGS/Univ. Bordeaux) et du laboratoire Systèmes de référence temps-espace ( SYRTE , CNRS/Observatoire de Paris/Sorbonne Univ.), soutenus par le CNES et l'ESA, ont réussi à produire de tels condensats de Bose-Einstein tout optique en impesanteur dans une simple salle de laboratoire. Pour cela, ils ont optimisé les outils de refroidissement en les synchronisant avec le mouvement d'une sorte d'ascenseur qui effectue des cycles de montée et de descente avec une période de chute libre. Ces résultats sont publiés dans la revue Physical Review Letters. L'accès en laboratoire d'un tel dispositif d'impesanteur facilite grandement le contrôle de l'expérimental tel qu'il est exigé par les mesures de grande précision.L'ascenseur, dénommé "ascenseur d'Einstein", d'uned'environ 3 mètres a été développé par la société Symétrie installée à Nîmes, créant des conditions d'impesanteur pendant 400 millisecondes. Les étapes du refroidissement optique des atomes ont été optimisées pour obtenir en uneun condensat prêt à être utilisé pendant la phase d'impesanteur de cet ascenseur. Ce condensat contient 10 000 atomes de rubidium (87Rb) dans un nuage dont laest de l'ordre de 100 nanokelvins. L'étape suivante est l'obtention d'un interféromètre atomique. L'expérience, qui peut être reproduite toutes les 13 secondes, permettra aux chercheurs d'accroître la sensibilité des mesures en accumulant plus de centd'par an. Si l'impesanteur sur Terre ne pourra jamais concurrencer celle de l'espace, la facilité d'accès et les cycles répétés qu'autorise cet ascenseur d'Einstein en font néanmoins un nouvelpour préparer les futures campagnes spatiales et démontrer expérimentalement l'augmentation de la sensibilité attendue lors de telles missions.All-optical Bose-Einstein condensates in microgravity. G. Condon, M. Rabault, B. Barrett, L. Chichet, R. Arguel, H. Eneriz-Imaz, D. Naik, A. Bertoldi, B. Battelier, P. Bouyer et A. Landragin, Physical Review Letters, le 13 décembre 2020.DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.240402.Article disponible sur les bases d'archives ouvertes arXiv et HAL