La famille des matériaux qui "expirent en inspirant" s'agrandit

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base sélectionnée en raison...)

adsorption (L'adsorption, à ne pas confondre avec l'absorption, est un phénomène de surface par lequel des molécules de gaz ou de liquides se fixent sur les surfaces solides des adsorbants selon divers processus plus ou moins intenses. Ce phénomène...)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.)

capteurs (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, exemple : une tension électrique, une hauteur de mercure, une intensité, la déviation d'une aiguille…. On fait...)



Les différents matériaux de la famille DUT. © S. Krause et al. 2019

numérique (Une information numérique (en anglais « digital ») est une information ayant été quantifiée et...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical...)

Références

Guillaume (Guillaume est un prénom masculin d'origine germanique. Le nom vient de Wille, volonté et Helm, heaume, casque, protection.)

design (Le design (la stylique en français) est un domaine visant à la création d'objets, d'environnements ou d'œuvres graphiques, à la fois fonctionnels, esthétiques et...)

En 2016, une collaboration entre des scientifiques de Dresden et une équipe de recherche de l'Institut de recherche de chimie Paris (CNRS/Chimie Paris Tech) a mis au point un matériau unique au comportement étrange, qui “expire en inspirant”: mis en contact avec un, cenanoporeux dit "ànégative" peut libérer du gaz, au lieu de le capter, lorsque laaugmente. Utile pour des microsystèmes autopropulsés ou la fabrication dede pression.En combinant des techniques de modélisationet différentes méthodes de caractérisation expérimentales, et dans le cadre d'une collaboration élargie avec le laboratoire MADIREL (CNRS/Aix-Marseille Université), l'Charles Gerhardt Montpellier (CNRS/ENSCM/Université de Montpellier) et des scientifiques allemands, les scientifiques ont affiné la compréhension du mécanisme et prédit des critères simples (notamment sur la taille des pores et le mécanisme de leur remplissage) pour déterminer quels autres matériaux pourraient présenter ce comportement. Les scientifiques ont ainsi identifié un nouveau matériau, le DUT-50, deuxième matériau connu à présenter cette "adsorption négative".Ces travaux, publiés dans la revue, permettront d'identifier d'autres familles de matériaux aux propriétés étranges.Simon Krause, Jack D. Evans, Volodymyr Bon, Irena Senkovska, Paul Iacomi, Felicitas Kolbe, Sebastian Ehrling, Erik Troschke, Jürgen Getzschmann, Daniel M. Többens, Alexandra Franz, Dirk Wallacher, Pascal G. Yot,Maurin, Eike Brunner, Philip L. Llewellyn, François-Xavier Coudert & Stefan Kaskel.- Août 2019