Des feuillets de graphène fluorescent par autoassemblage supramoléculaire

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La lumière est intimement liée...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment où les...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu...)

graphène (Cet article ne doit pas être confondu avec l’article graphème.)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus petite...)



La surface de graphène (en gris) est recouverte d'une couche autoassemblée de type nid d' abeille (Abeille est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certains insectes hyménoptères de la super-famille des Apoidea. En Europe, l'espèce la plus...) zinc (Le zinc (prononciation /zɛ̃k/ ou /zɛ̃ɡ/) est un élément chimique, de symbole Zn et de numéro atomique 30.)

forme cristalline (Une forme cristalline est un ensemble de faces d'un cristal qui sont dans un rapport de symétrie.)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

géométrie (La géométrie est la partie des mathématiques qui étudie les figures de l'espace de dimension 3 (géométrie euclidienne) et, depuis le XVIIIe siècle, les figures d'autres...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

extinction (D'une manière générale, le mot extinction désigne une action consistant à éteindre quelque chose. Plus particulièrement on retrouve ce terme dans plusieurs domaines :)

fluorescence (La fluorescence est une émission lumineuse provoquée par diverses formes d'excitation autres que la chaleur. (on parle parfois de « lumière froide »). Elle peut servir à caractériser un matériau.)

orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil à l'équinoxe) et des points cardinaux (nord de la boussole) ;)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets.)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit...)

stratégie (La stratégie - du grec stratos qui signifie « armée » et ageîn qui signifie « conduire » - est :)

recherche fondamentale (La recherche fondamentale regroupe les travaux de recherche scientifique n'ayant pas de finalité économique déterminée au moment des travaux. On oppose en général la recherche...)

microscope à effet tunnel (Le microscope à effet tunnel (en anglais STM, Scanning Tunneling Microscope) fut inventé en 1981 par des chercheurs d'IBM, Gerd Binnig et Heinrich Rohrer, qui reçurent le Prix Nobel de physique pour cette invention en 1986. C'est un microscope...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle...)

cnrs (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes...)

communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal (communication intra- ou inter- espèces) ou la machine...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute...)

Lorsqu'une surface de graphène adsorbe une monocouche de molécules, on cherche généralement à obtenir une synergie entre leurs propriétés optiques ou électroniques. Le graphène joue cependant mal son rôle de support pour les composés fluorescents, dont il éteint l'émission deà cause d'interactions électroniques. Des chercheurs des laboratoires 2B-FUEL (CNRS/Sorbonne Université/Université Yonsei), MONARIS (CNRS/Sorbonne Université) et de l'Yonsei (Corée du Sud) ont contourné le problème grâce à la reconnaissance supramoléculaire sur: le composé fluorescent est lié aupar l'intermédiaire d'uneespaceur, qui empêche les interactions délétères. Publiés dans la revue, ces travaux devraient permettre de développer des composants optiques ultraminces.Le graphène est uneduqui adopte unede feuillet ultramince. Des monocouches d'autrespeuvent s'adsorber sur ces feuillets et combiner leurs propriétés à celles de ce support ultramince pour obtenir des matériaux bidimensionnels très intéressants. Mais dans le cas de chromophores organiques fluorescents, des composés qui émettent de la lumière quand ils sont éclairés, le graphène génère des interactions électroniques à l'origine de l'de la. Pour contrer ce phénomène, la distance entre les molécules et le graphène ainsi que leurdoivent être contrôlées. Des chercheurs du laboratoire Building blocks for future electronics laboratory (2B-FUEL, CNRS/Sorbonne Université/Université Yonsei), du laboratoire De la molécule aux nano-objets: réactivité, interactions et spectroscopies (MONARIS, CNRS/Sorbonne Université) et de l'université Yonsei (Corée du Sud) ont utilisé lasupramoléculaire sur surfaces et le concept de chimie "hôte-invité" pour disposer, sansélectronique, les chromophores sur le graphène.Pour cela, les chimistes ont déposé une monocouche de 1,3,5-tristyrylbenzene sur le graphène via un autoassemblage supramoléculaire, c'est-à-dire que ces molécules s'organisent d'elles-mêmes, pour former unalvéolaire de type nid d'abeille. Celui-ci reconnaît sélectivement un complexe de phthalocyanine de zinc à ligand axial incorporant un chromophore. La phtalocyanine se posant à plat dans les cavités du réseau, le chromophore se retrouve alors orienté perpendiculairement au graphène et positionné à une distance suffisante pour éviter les interactions électroniques: sa fluorescence est ainsi préservée. Cette, publiée dans la revues, ouvre des perspectives pour la réalisation de composants électroluminescents ultraminces, ainsi que, pour la, permettre une électroluminescence induite par la pointe d'un. Les chercheurs tentent à présent d'étendre leur système à d'autres chromophores, ainsi qu'à des molécules photochromes, c'est-à-dire qui commutent réversiblement entre deux états lorsqu'on les éclaire.Byeonggwan Kim, Cheolhyun Cho, Imad Arfaoui, Céline, Christophe Petit, Tangui Le Bahers, Eunkyoung Kim et André-Jean Attias, 2020, 7, 2741.DOI: 10.1039/D0MH00950D - André-Jean Attias - Professeur, Building Blocks for FUture Electronics Laboratory, (2B-FUEL) - andre-jean.attias at.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargéepour lade chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Stéphanie Younès - Responsable Communication - Institut de chimie du CNRS - inc.communication at cnrs.fr