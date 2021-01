Fibres optiques: l'impression 3D passe aux verres

Préforme de fibrage en verre de chalogénures obtenue par impression 3D. © Johann Troles

Référence

Contacts

Utilisée couramment pour la réalisation d'objets à base de polymères, l'impression 3D, récemment étendue aux matériaux à base de verres, ouvre de nouveaux champs d'investigation. La fabrication de fibres optiques transparentes infrarouges, utilisées pour des applications médicales, pourrait bénéficier de cette nouvelleEn choisissant unde la famille des chalcogénures connu pour être façonnable à basseet transparent aux infra-rouges, les scientifiques de l'des sciences chimiques de Rennes (CNRS/ENSC Rennes/Université de Rennes 1/INSA Rennes), en collaboration avec l'Institut Fresnel (CNRS/Centrale Marseille/Université d'Aix-Marseille) et la société Selenoptics(), sont à l'origine de la premièreen verre pour l'obtenue par impression 3D. Résultats parus dans la revueLa fabrication additive ou impression 3D est une méthode d'élaboration de plus en plus puissante car elle permet d'accéder facilement à des formes complexes. Principalement utilisée à l'origine pour les polymères, la fabrication additive a progressivement été étendue aux métaux, aux céramiques, etrécemment aux verres. Facile à mettre en oeuvre, on pourrait donc envisager son utilisation pour fabriquer des fibres optiques à base de verres.Dans ce domaine, les verres de chalcogénures(**) suscitent beaucoup d'intérêt dans les milieux scientifiques et industriels car ils visent des applications nouvelles. Citons par exemple l'militaire et civile, laavec leou l'avec lesoptiques infrarouges (Détection de polluants,toxiques, explosifs, etc.)Dans ceet dans le cadre d'unAstrid (FOMIR-2-20) financé par la Délégation Générale pour l'Armement, l'équipe verres et Céramiques de l'Institut des sciences chimiques de Rennes (CNRS/ENSC Rennes/Université de Rennes 1/INSA Rennes), en collaboration avec l'Institut Fresnel (CNRS/Centrale Marseille/Université d'Aix-Marseille) et la société Selenoptics, ont mis auune méthode originale pour obtenir la premièreoptique microstructurée tirée d'une préforme en verre inorganique imprimée en 3D. Présentant une excellente transmission dans le domaine de l'infra-rouge et difficilement réalisable par des méthodes traditionnelles, ce type depourrait transmettre de fortes puissances lumineuses et de propager des signaux Infrarouge sur de très longues distances (plusieurs Km).Cette nouvelle méthode de "filamentation" 3D décrite dans la revueouvre de nouvelles perspectives en optique pour l'élaboration de composants optiques complexes inaccessibles par les méthodes traditionnelles.J. Carcreff, F. Cheviré, E. Galdo, R. Lebullenger, A. Gautier, J. L. Adam, D. L., L. Brilland, R. Chahal, G. Renversez, & J. Troles.Mid-infrared hollow core fiber drawn from a 3D printed chalcogenide glass preform(2021)- Johann Troles - Enseignant-Chercheur, Institut des sciences chimiques de Rennes (CNRS/ENSC Rennes/Université de Rennes 1/INSA Rennes) - johann.troles at univ-rennes1.fr- Stéphanie Younès - Responsable- Institut dedu- inc.communication at cnrs.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargéepour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Christophe Cartier dit- INC & Institut parisien de chimie moléculaire - inc.communication at cnrs.fr