Bière: un physicien calcule la forme idéale d'un verre pour conserver sa fraicheur 🍺

Comparaison des verres optimum: tulipe brésilienne (gauche), pinte impériale (centre), pinte américaine (droite).

Crédit: arXiv (2024)

A quel point la forme d'un verre influence-t-elle le maintien de la fraicheur d'une bière ? C'est précisément ce que Cláudio Pellegrini, professeur en sciences thermiques et fluidiques à l'Université fédérale de São João del-Rei, a cherché à comprendre.Dans son étude, récemment publiée sur, Pellegrini a analysé les designs de verres les plus populaires pour évaluer celui qui conserve le mieux la fraîcheur de la bière. Ses travaux se basent uniquement sur la forme du, sans tenir compte desou des interactions avec laPour établir son modèle, Pellegrini a standardisé des éléments comme la hauteur, le diamètre et le ratio base-sommet du verre. Il a aussi imaginé un fond isolé pour éviter que lane s'infiltre par la base, limitant ainsi les pertes thermiques. Cette simplification permet de concentrer l'analyse sur l'impact de la forme.Les verres étudiés par Pellegrini ont tous une courbe lisse autour d'un axe. Le modèleselon lui est donc un verre qui s'élargit progressivement vers le sommet. Il s'agit d'unsemblable aux verres de type pilsner, bien connus des amateurs de bière pour leur allure élancée et leur base étroite.L'étude révèle également un résultat attendu: un verre plus étroit conserve davantage la fraîcheur de la bière, en ralentissant le transfert thermique vers l'air ambiant. Toutefois, Pellegrini note avec humour qu'un verre minuscule, conçu pour une consommation rapide, serait sans doute plus efficace thermiquement, bien qu'il manque de l'esthétique et du plaisir associés à la dégustation de la bière.Au-delà de ses calculs, Pellegrini insiste sur le fait que la taille d'un verre doit aussi offrir un équilibre entre efficacité thermique et dégustation. Pour lui, un verre trop petit, bu en quelques gorgées, réduit le plaisir associé à la lente dégustation, essentielle pour apprécier les arômes d'une bière.La forme d'un verre à bière peut ainsi jouer un rôle majeur dans la préservation de la température de la boisson. La tulipe brésilienne, la pinte américaine et la pinte impériale sont parmi les meilleurs designs testés, avec des performances optimales pour une dégustation lente.Ces résultats offrent une perspective nouvelle sur les choix de conception des verres, qui pourraient influencer les futurs verres produits pour les consommateurs avides de bière bien fraîche. Une innovation qui pourrait bien séduire tous ceux qui cherchent à optimiser chaque gorgée de leur boisson préférée.