Un film biomimétique souple pour la recherche sur l'activité des protéines



© Paul Machillot

adhésion (En physique, l'adhésion est l'ensemble des phénomènes physico-chimiques qui se...)

culture (La définition que donne l'UNESCO de la culture est la suivante [1] :)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

verre (Le verre, dans le langage courant, désigne un matériau ou un alliage dur, fragile...)

biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant....)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de...)

paramètre (Un paramètre est au sens large un élément d'information à prendre en compte...)



Exemple de plaques multipuits avec des films souples dans le fond. © Paul Machillot.

Collaboration:

Biotechnologie (L’OCDE définit la biotechnologie comme « l’application des principes...)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste...)

médecine (La médecine (du latin medicus, « qui guérit ») est la science et la...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

Références:

four (Un four est une enceinte maçonnée ou un appareil, muni d'un système de chauffage...)

Voir aussi:

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Des chercheurs de l'Irig ont utilisé des films biomimétiques de rigidité contrôlée présentant des BMP (Bone Morphogenetic Protein) liées à la matrice pour étudier l'effet de quatre BMP sur l'cellulaire et la différenciation des progéniteurs squelettiques. Il s'agit de la première étude de la signalisation cellulaire utilisant les films biomimétiques, où des effets insoupçonnés de ces protéines, auparavant masqués par les conditions decellulaire, sont révélés grâce à ce type de biomatériau.L'étude de l'des protéines repose généralement sur leur mise en solution au contact de cellules, elles-mêmes cultivées sur des surfaces enou en plastique. Mais la rigidité de ces surfaces affecte la réponse des cellules. Dans des travaux publiés dans la revue, des chercheurs de l'Irigont testé avec succès un procédé breveté pour examiner l'activité biologique des protéines délivrées par des films biomimétiques souples sur des cellules.Ces films autoassemblés, dont l'épaisseur est inférieure à deux micromètres, sont composés de biopolymères présents dans la matrice extracellulaire de notre organisme. Les films de rigidité contrôlée sont déposés par un procédé automatisé au fond de plaques multipuits. Les scientifiques ont employé ce procédé pour étudier l'activité biologique de quatre protéines de la famille des bone morphogenetic proteins (BMP), impliquées dans la formation des os et des muscles. Ils ont ainsi découvert la spécificité de certaines BMP dans l'adhésion cellulaire et l'étalement des cellules. Ces propriétés ne pouvaient pas être observées sur un support rigide. De nombreuses expériences decellulaire et du développement visant à étudier le rôle des BMP, dans des contextes physiologiques et pathologiques, pourraient être revisitées en délivrant les BMP par un biomatériau souple ou rigide. Ainsi, lede la rigidité du biomatériau apparaît comme unfondamental pour étudier l'activité biologique des BMP, et ouvre des perspectives innovantes pour l'étude de l'activité d'autres protéines ou molécules thérapeutiques.entre le laboratoire Biologie etpour lade l'irig (équipe Biomimétisme etrégénératrice (BRM) de l'UMR_S 1292 CEA-Inserm-Université Grenoble Alpes), le Laboratoire deset du génie(LMGP, CNRS-Université Grenoble Alpes) et l'pour l'avancée des biosciences (IAB, CNRS-Inserm-Université Grenoble Alpes).Sales A, Khodr V, Machillot P, Chaar L, Fourel L, Guevara-Garcia A, Migliorini E, Albigès-Rizo C and Picart CDifferential bioactivity ofBMP-family members as function of biomaterial stiffness. Biomaterials , 2022.