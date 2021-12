Un fluide virtuel pour simuler des liquides chargés confinés

(a) Illustration des interactions électrostatiques dans un cristal ionique (boules rouges et bleues) à la surface d'un métal imparfait (en gris). Dans cette approche classique, les électrons se massent devant les charges de manière à minimiser l' interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein...) interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface...)

(b) Dans la nouvelle approche par simulation moléculaire, un fluide (Un fluide est un milieu matériel parfaitement déformable. On regroupe sous cette...) induit (L'induit est un organe généralement électromagnétique utilisé en électrotechnique chargé de...)

Crédit: Alexander Schlaich (LiPhy, CNRS/UGA)

Référence:

Contacts:

Employés dans le stockage de l', l'électrochimie et la, les liquides comportant des ions ou des molécules polaires présentent des comportements inattendus aud'unesolide, notamment lorsqu'ils sont confinés. Il existe par exemple un lien inexpliqué entre ladeduchargé et la nature métallique ou isolante de la surface. Lades interactions électrostatiques mises en jeu enconfinée constitue un sujet deplus actif que jamais mais malgré cela, la modélisation des liquides ioniques aux interfaces reste partielle et certains des comportements observés échappent encore à la compréhension théorique. Alors que la majorité des approches supposent des surfaces parfaitement isolantes ou métalliques, la difficulté consiste à simuler la réaction d'une surface dans le cas deréels, dont la réponseest la plupart duintermédiaire entreetPour y parvenir, les chercheurs du Laboratoirede LiPhy , CNRS/UGA), du Laboratoire de physique de l'Ecole Normale Supérieure (LPENS, CNRS/ENS Paris/Sorbonne Univ./Univ. de Paris), en collaboration avec des chercheurs de l', ont introduit une nouvelle méthode de simulation à l'échelle atomique qui décrit le confinement ou l'd'un fluide chargé à proximité d'une surface en prenant en compte les effets de relaxation électronique, autrement dit le mouvement des électrons vers des charges électriques s'approchant duL'approche consiste à mimer les effets du regroupement des électrons face aux charges du liquide - l'écrantage électrostatique - pour n'importe quelleentre un matériau isolant et un métal parfait. Pour cela, les interactions coulombiennes sont décrites via un fluide de Thomas-Fermi "virtuel" fait de particules chargées légères et rapides qui impose un écrantage électrostatique en se réorganisant en présence du liquide confiné (figure). En utilisant cettesur un liquide ionique nanoconfiné, les chercheurs ont mis en évidence une transition de mouillage selon que le matériau confinant soit isolant ou métallique. Ces résultats sont publiés dansCette approche originale, transposable à des matériaux de formes et de natures très variées, fournit un cadre théorique afin de prédire le comportement inhabituel des liquides chargés, en particulier au contact de structures métalliques nanoporeuses, avec des applications directes dans le domaine de l'énergie, de l'ou de laElectronic screening using a virtual Thomas-Fermi fluid for predicting wetting andtransitions of ionic liquids at metal surfaces.Alexander Schlaich, Dongliang Jin, Lydéric Bocquet, Benoit Coasne.paru le 11 novembre 2021.DOI: 10.1038/s41563-021-01121-0 Disponible sur la base d'archives ouvertes HAL - Benoit Coasne - Directeur de recherche au, Laboratoire interdisciplinaire de physique - benoit.coasne at univ-grenoble-alpes.frINP - inp.com at cnrs.fr