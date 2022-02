Un nouvel électrolyte pour des piles plus sûres



Grâce à l'électrolyte solide développé par l'équipe de l'UNIGE, les ions peuvent désormais se mouvoir efficacement au sein des batteries au sodium. (c) Xavier Ravinet / Olivier Gaumer - UNIGE

L'avenir de la pile passe par le sodium. Plus durable que le- qui alimente aujourd'hui la majorité de nos appareils et véhicules - cet élément chimique est en outre présent en abondance sur lade la. Seule difficulté: ses ions se meuvent difficilement dans l'électrolytedes piles classiques, ce qui le rend pour l'moins performant que le lithium. La solution réside dans l'élaboration d'un électrolyte solide. Une équipede l'(UNIGE) est parvenue à relever ce défi en modifiant la structure des cristaux d'uncomposé de, deet d'(carbo-hydridoborate). Le groupe dea également défini laidéale à appliquer sur la pile pour un fonctionnement efficient. Ces résultats sont à lire dans les revuesetIntroduites sur le marché au début des années 90, les batteries aux ions de lithium (ou batteries "li-ion") alimentent aujourd'hui la plupart de nos appareils électroniques et véhicules électriques. Elles présentent toutefois deux défauts importants. L'électrolyte liquide qu'elles contiennent, et qui permet lades ions positifs entre les deux électrodes de la pile, est très inflammable. Lors de fuites, il peut réagir violemment avec l'et représenter un danger important pour les utilisateurs. L'approvisionnement du lithium est aussi problématique: réparti inégalementdu globe, il est au coeur d'enjeux géopolitiques majeurs au même titre que leUne alternative existe, ce sont les batteries au sodium. Présent en abondance sur l'de la surface de la terre et dans la, cet élément chimique est également moins cher. Sonest aussi plus aisé. Toutefois, son utilisation est encore peu. "La production de ce type de piles implique unede celle utilisée pour les batteries basées sur le lithium. Les industriels sont encore réticents à se lancer dans cette technologie avec laquelle ils sont moins familiers", explique Fabrizio Murgia,au sein du laboratoire de cristallographie de la Faculté des sciences de l'UNIGE.Le sodium étant plus lourd que le lithium, ses ions se déplacent aussi moins facilement dans l'électrolyte liquide. Pour y remédier, la solution est de concevoir un électrolyte solide, de surcroit non inflammable. Composés d'hydridoborates (bore et hydrogène), les électrolytes de ce type développés jusque-là ne permettaient toutefois pas d'atteindre les performances des piles au lithium. Deux recherches récentes menées par le laboratoire de cristallographie de l'UNIGE, dirigé par le Professeur Radovan Cerny, sont parvenues à résoudre cette problématique.La première, publiée dans, a abouti au développement d'un matériau efficient: le carbo-hydridoborate de sodium (NaCB11H12). "A l'origine, ce matériau notamment utilisé enn'est pas conducteur, explique Radovan Cerny. En modifiant la structure de ses cristaux, et plus précisément la disposition dans l'espace des, nous sommes parvenus à le rendre conducteur, ce qui en fait le moyen dele plus efficace des ions de sodium disponible actuellement." Pour parvenir à ce résultat, l'équipe de recherche a soumis ce composé à des chocs importants, engendrant des températures élevées, à l'intérieur d'unà billes. Une méthode par ailleurs peu gourmande enet très utilisée dans l'industrie de, par exemple.Larecherche, publiée dans, a consisté à mettre en condition ce matériau dont la structure cristalline a été modifiée. Pour qu'une pile fonctionne, il faut que l'électrolyte, qu'il soit liquide ou solide, soit en contact intime avec les électrodes positives et négatives de la pile. Il doit donc être contenu fermement au sein de la batterie. "Pour y parvenir, il faut appliquer de la pression grâce à des vis ou des ressorts. Nous avons cherché quelle était la "" idéale à exercer sur notre électrolyte solide", explique Matteo Brighi, ancien post-doctorant au sein du laboratoire de cristallographie. Il a été démontré que celle-ci doit être environ de 400 atmosphères, soit l'équivalent de la pression sous l'à 4000m de profondeur, ce qui s'obtient très facilement, en quelques tours de vis.Ces deux découvertes ouvrent la voie à une production facilitée des batteries au sodium, en particulier dans l'industrie. "En raison dulégèrement plus important de ces accumulateurs, ils pourraient être utilisés en priorité pour alimenter des. L'évaluation de la rentabilité de leur fabrication reste également encore à faire. Mais il est désormais important que les industriels se rendent compte que le matériau que nous avons découvert est vraiment intéressant", conclut Fabrizio Murgia.Cette recherche est publiée dans ACS Applied Materials & Interfaces et Advanced Materials Interfaces.DOI: 10.1021/acsami.1c21113 DOI: 10.1002/admi.202270012 - Radovan Cerny - Professeur associé. Laboratoire de cristallographie. Faculté des sciences - Radovan.Cerny at unige.ch- Fabrizio Murgia - Post-doctorant. Laboratoire de cristallographie. Faculté des sciences - Fabrizio.Murgia at unige.ch