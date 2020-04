Fusion ITER: finalisation de l'assemblage de JT-60SA





Le projet de construction du tokamak JT-60SA vient de s'achever au Japon ce 30 mars 2020, conclusion de 15 années d'effort. Ce projet collaboratif entre l'Europe et le Japon vise à construire le plus grand tokamak au monde avant Iter, utilisant les technologies de la, dans le cadre de l'Approche Élargie à Iter.Le succès enregistré ceest unexemple de l'efficacité de l'intégration internationale pour la promotion de grands projets de recherches scientifiques et technologiques. Les équipes techniques viennent de terminer le 30 mars 2020 à Naka l'assemblage du tokamak JT-60SA – aimants, chambre de confinement, équipements électriques ou thermiques. Ce, conduit en partenariat entre l'et le Japon, vise à préparer dans un premierle démarrage de son grand frère Iter.Le CEA, endes obligations du gouvernement français prises dans le cadre de l'Approche Élargie, aen valeur environ 50% de la contribution européenne dans ses domaines d'excellence: le développement, le suivi de fabrication, les tests et la mise en œuvre d'aimants supraconducteurs de grandeset de leur système cryogénique, et cela principalement avec le support de l'industrie hexagonale. Ce jalon est franchi grâce à la mobilisation des collègues japonais, associés à l'équipe d'assemblage de F4E, qui ont réussi à tenir avec un jour d'avance le planning de l'assemblage final de JT-60SA.Dorénavant, lade mise en service de JT-60SA va pouvoir démarrer début avril avec comme objectif de réaliser les premières expériences dedans le courant dude septembre 2020. Le CEA reste mobilisé pour accompagner le programme dequi sera conduit sur JT-60SA.Depuis 2007, deux équipes de recherche ont contribué à ce projet en étant responsable de la fourniture du système cryogénique du tokamak: le DSBT de notreainsi que le STEP de l'Institut de recherche sur lamagnétique (IRFM à Cadarache). Après une phase de conception et des activités de R&D sur la boucleHelios de l'Irig/DSBT (en savoir plus), les membres de l'équipe ont spécifié les besoins cryogéniques, suivi la fabrication en Europe, l'installation et les tests de réception à Naka au Japon avec l'industrielAdvanced Technologies. Le transfert de propriété vers nos collègues de F4E, puis de QST a eu lieu en décembre 2016 (en savoir plus). Depuis, l'Irig/DSBT continue de collaborer au projet et fera partie de l'équipe européenne depuis la France mais aussi au Japon, pour suivre la réception du Tokamak, afin d'accompagner nos collègues japonais vers le premierprévu en septembre 2020.