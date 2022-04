Une galaxie naine complètement isolée sujette à une intrigante perte de gaz



Galaxie WLM. Yang et al

Image composite, dans les domaines optique et radio

Collaboration internationale

Les galaxies naines isolées semblent être des vestiges de l'Univers primordial et ne sont pas censées interagir avec leur environnement. En observant l'une d'entre elles, une équipe internationale conduite par des scientifiques duet de l'- PSL a constaté qu'elle était en forteavec le milieu intergalactique, alors que celui-ci est supposé très peu dense. Faisant l'd'une lettre parue dans la revue Astronomy and Astrophysics, le 27 avril 2022, cette découverte bouleverse la compréhension de la formation et de l'évolution des galaxies naines et ouvre un nouveaude questionnements.Les galaxies naines sont affectées par les mêmes processus d'évolution à l'oeuvre dans les grandes galaxies comme laou lad'Andromède. Moins lumineuses et moins massives que leurs grandes soeurs, elles sont particulièrement sensibles aux mécanismes environnementaux provoqués par la présence d'unedans leur. Dans ce cas, elles peuvent subir des effets de marées gravitationnelles ou la decausée par le milieu gazeux environnant. Pour déterminer l'importance de ces effets les astronomes peuvent comparer les différences entre les populations de galaxies naines: avec d'un côté celles dites "satellites" et de l'autre, celles dites "isolées".WLM est considérée comme l'archétype d'uneisolée. Elle a été découverte en 1909 par, puis confirmée par Knut Lundmark et Philibert Melotte (d'où son nom "WLM" d'après les initiales de ses codécouvreurs). Elle se situe à équidistance entre la Voie lactée et M31, à presque 3 millions d'années-lumière. Elle se serait formée dans un isolement, sans aucune perturbation extérieure. Ainsi, sadesombre est considérée comme stable et solidement déterminée, jusqu'à 90 fois plus importante que sa matière baryonique, composée d'étoiles et deCependant, de récentesmenées auMeerKAT par une équipe internationale dirigée par unCNRS à l'Observatoire de- PSL ont révélé une forte interaction entre WLM et le milieu intergalactique. L'neutre de la galaxie est repoussé par un effet de pression dynamique causée par son propre mouvement à travers le milieu intergalactique.À partir des observations radios les plus profondes, les scientifiques ont en effet identifié dans WLM quatre nuages gazeux d'hydrogène neutre s'étendant dans la direction opposée à son mouvement dans le, déterminée par lesrécentes dude l'ESA."Les quatre nuages représentent 10% de la masse d'hydrogène neutre totale de la galaxie. Nous avons également constaté qu'il existe un décalage spatial entre le gaz et les étoiles de WLM", explique Roger Ianjamasimanana, radioastronome à l', endu. Avec la découverte de ces quatre trainées gazeuses, l'équipe deconclut que le gaz de WLM en est chassé, à cause de la pression dynamique exercée par le milieu gazeux environnant.Cette découverte est une surprise totale pour les chercheurs: "Le milieu intergalactique dans lequel réside WLM est supposé être quasiment, composé d'une couche ténue de gaz. Les scientifiques supposaient jusqu'à présent que ce milieu si ténu ne pouvait provoquer un tel effet sur une galaxie", explique Yanbin Yang, ingénieur CNRS à l'Observatoire de Paris - PSL, et premier auteur de l'article.Pour étudier l'effet plus en détail, l'équipe a réalisé des simulations informatiques. "Dans nos simulations, nous avons également constaté que les observations ne peuvent s'expliquer que si le milieu intergalactique s'avère beaucoup plus dense que prévu. Il semble que nous ayons trouvé un très grand réservoir inattendu de matière dans les régions qui sont parmi les moins denses de l'", renchérit leUne autre hypothèse serait que la masse de WLM serait beaucoup plus faible et pourrait même être dépourvue de matière sombre. Cela expliquerait comment le milieu intergalactique, de si faible, pourrait être capable de dépouiller WLM, par pression dynamique. Mais ce serait aussi un résultat révolutionnaire, car jusqu'à présent, il est admis que la masse des galaxies est dominée par cette mystérieuse matière sombre.En résumé, l'équipe conclut à deux scenarii: soit ces régions intergalactiques presque "vides" ne le sont pas vraiment, soit la galaxie WLM est déficiente en matière sombre.Dans tous les cas, cette étude révolutionne la compréhension des galaxies naines. À l'avenir, pour detravaux, elles ne pourront plus jamais être considérées comme totalement isolées.- sur le site du Max Plack Institute for Radioastronomy - sur le site de l'Université de Rhodes L'article 'Evidence of ram-pressure stripping of WLM, a dwarf galaxy faraway from any large host galaxy' par Yanbin Yang et al. (2022) est publié dans une lettre de la revue Astronomy & Astrophysics, le 27 avril 2022. DOI: https://www.aanda.org/10.1051/0004-6361/202243307 L'équipe internationale comprend des scientifiques de l'Observatoire de Paris - PSL et du CNRS, ainsi que de l'Instituto de Astrofisica de Andalucia (Espagne), de Rhodes University (Afrique du Sud), de University of Cape(Afrique du Sud), de Victoria University (Canada), de l'(Canada), de l'Université Ouaga (Burkina Faso), du Max-Planck-Institut für(Allemagne) et du NRC Herzberg Astronomy and Astrophysics (Canada).