Galileo, un milliard d'utilisateurs dans le monde

Le système européen de radionavigation par satellite Galileo atteint le milliard d'utilisateurs de smartphones dans le mondeGalileo, le système européen de radionavigation par satellite, a atteint le 10 septembre led'utilisateurs de smartphones dans le. Cette étape coïncide avec le 15e anniversaire de l'Agence du GNSS européen (GSA), partenaire clé de la Commission pour l'exploitation deDans la perspective d'un événement spécial au siège de la GSA à Prague, Elżbieta Bieńkowska, commissaire chargée du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME, a déclaré: "Galileo fournit à présent des services perfectionnés de synchronisation et deà un milliard d'utilisateurs de smartphones dans le monde. Et cela grâce à des efforts véritablement européens pour mettre en place le système de radionavigation le plus précis au monde, avec le soutien et l'engagement de la GSA. Je suis convaincue que notrecontinuera à prospérer grâce aux travaux, aux idées et aux investissements toujours plus nombreux dans le cadre du nouveau programme spatial de l'UE."Depuis décembre 2016, Galileo propose des "services initiaux" qui facilitent déjà laquotidienne des citoyens et des entreprises grâce à des signaux de, de radionavigation et de synchronisation extrêmement précis.Aujourd'hui, 95 % des entreprises produisant des puces pour smartphone pour la radionavigation parfabriquent des puces compatibles avec Galileo. Ce seuil du "milliard d'utilisateurs" est calculé sur la base des ventes de smartphones utilisant Galileo à l'échelle mondiale. En réalité, led'utilisateurs de Galileo est beaucoup plus important. En, tous les nouveaux modèles deayant l'autorisation de mise sur le marché sont équipés du système eCall, qui utilise Galileo pour communiquer la localisation duaux services d'. Depuis cette, Galileo est intégré dans les tachygraphes numériques des, qui permettent l'enregistrement de laet de la distance, afin de garantir le respect des règles relatives aude conduite et d'améliorer ainsi la sécurité sur les routes.Galileo propose également un service deet de sauvetage (SAR), qui réduit à moins de dixle temps nécessaire pour détecter une personne équipée d'une balise de détresse en, enou dans le. Avec Galileo, la précision de las'est améliorée, passant de dixà moins de deux kilomètres.À l'avenir, le système confirmera également à la personne en détresse que les secours sont enEnfin, Galileo soutient les autorités publiques avec sonréglementé, pour une utilisation répondant à des objectifs de sécurité. Il offre un service robuste et entièrement crypté qui permet aux pouvoirs publics de garantir lades services en cas de situations nationales d'urgence ou de crise, telles que des attaques terroristes.L', la deuxième plus importante au monde, est forte et compétitive. Afin de contribuer à maintenir et à conforter davantage la première place de l'UE dans ce domaine, la Commission a proposé un programme spatial de 16 milliards d'euros pour le prochainà long terme de l'UE, qui couvre la période 2021-2027.Galileo est le système mondial de radionavigation par satellite propre à l'UE. C'est un système civil souscivil qui fournit des informations précises de positionnement et de synchronisation. Galileo vise à assurer l'indépendance de l'Europe par rapport à d'autres systèmes de radionavigation par satellite ainsi que son autonomie stratégique dans ce domaine. L'autonomie de l'Europe dans ce secteur donnera une impulsion au marché de l'emploi européen, aidera l'UE à renforcer son rôle de garante de la sécurité et de la défense de ses citoyens et soutiendra des technologies émergentes telles que l', les drones, la mobilité automatisée et l'Galileo fournit des "services initiaux" depuis décembre 2016. Au cours de cette première"pilote" précédant la phase des "services opérationnels complets", les signaux Galileo sont utilisés enavec d'autres systèmes de navigation satellitaire. Durant la phase pleinement opérationnelle, les utilisateurs pourront utiliser les signaux Galileo indépendamment des autres systèmes.Au nombre des activités spatiales de l'UE figurent également Copernicus (accès libre et ouvert à desissues de l'de laconcernant les terres, l', la mer, le changement climatique, la gestion des urgences et la sécurité), EGNOS (système régional de radionavigation par satellite), ainsi que la surveillance de l'espace et le suivi des objets en(SST).Le nouveau programme spatial réunira l'des activités spatiales existantes et nouvelles de l'UE dans un seul programme. Il maintiendra les infrastructures et les services actuels et introduira un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour promouvoir une industrie spatiale forte et innovante et préserver un accès autonome, fiable et économe en ressources pour l'UE à l'espace.Le nouveau programme met aussi en place un système de gouvernance unifié et simplifié. L'UE veillera à ce que l'augmentation des investissements financiers soit soutenue par des procédures décisionnelles efficientes, afin que toutes les activités spatiales de l'UE soient menées conformément auet au budget prévus. La Commission restera responsable de la gestion globale du programme. Étant donné son expertise inégalée, l'(ESA), de nature intergouvernementale, restera un partenaire privilégié pour le déploiement du système et l'appui technique dans les missions opérationnelles du programme spatial de l'UE. La GSA, qui sera rebaptisée l'"Agence de l'UE pour le programme spatial", soutiendra toujours plus la mise en œuvre et l'adoption par le marché des activités spatiales de l'UE et jouera un rôle accru pour garantir la sécurité de l'ensemble des composantes du programme.Pour plus d'information voir: