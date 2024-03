Grâce à l'IA, il est maintenant possible de construire des "matériaux quantiques" atome par atome

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Cette image montre un appareil qui permet de fabriquer avec précision des matériaux quantiques au niveau moléculaire. Grâce à lui, on peut choisir spécifiquement quelles réactions chimiques réaliser pour obtenir le matériau désiré.

Crédit: Nature Synthesis

La revuevient de partager une découverte faite par les chercheurs de l'Université Nationale de Singapour. Ils ont développé une technique innovante pour créer des matériaux très avancés, appelés matériaux quantiques, en assemblant leur structure atomes par atomes grâce à l'(IA). Cette méthode, surnommée, ouvre de nouvelles voies pour laet pourrait avoir des applications difficilement imaginable.Construire des matériaux, pièce par pièce, à l'échelle la plus petite: l'. C'est exactement ce que permet cette nouvelle technique. Elle utilise unespéciale deet d'IA pour manipuler les structures atomiques de manière extrêmement précise, pour l'en manipulant des atomes deLes matériaux sur lesquels travaillent les chercheurs sont particulièrement intéressants pour leur capacité à conduire l'électricité avec peu de perte et pour leur potentiel au niveau des ordinateurs quantiques, beaucoup plus puissants que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Fabriquer ces matériaux avec une précision atomique était un véritable défi, jusqu'à maintenant.La création d'un matériau avec le concept CARP repose sur une collaboration étroite entre l'intelligence artificielle (IA) et la microscopie à sonde balayante.Ce processus commence par la sélection d'un modèle moléculaire spécifique, visant les propriétés électroniques ou magnétiques ciblées. Ensuite, l'IA, entraînée grâce à l'expérience accumulée des chimistes en science des surfaces, guide une sonde atomique pour manipuler et positionner les atomes individuellement sur une surface. Chaqueest placé avec une précision extrême, permettant la formation de liaisons chimiques spécifiques.Cette méthode permet non seulement de fabriquer des matériaux avec une précision inégalée mais ouvre également la voie à l'exploration de configurations atomiques jusqu'alors inaccessibles, poussant les limites de laactuelle et offrant de nouvelles possibilités pour l'électronique quantique et l'de demain.