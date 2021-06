Les grains se forment bien dans le milieu interstellaire... sauf dans les galaxies les plus jeunes

Université de Gand (L'université de Gand, en abrégé UGent, anciennement Rijksuniversiteit Gent...)

Université de Cardiff (L’université de Cardiff (anglais : Cardiff University; gallois : Prifysgol...)

Florence (Florence (en italien Firenze) est une ville d'Italie, capitale de la région de Toscane et...)



Modélisation de l'évolution des grains. Les points avec une ellipse d'incertitude représentent les mesures sur chacune des galaxies. Les contours (jaune-bleu-rouge) représentent la densité de probabilité du modèle d'évolution des grains, contraintes à partir des données. Ce modèle permet de délimiter les deux régimes principaux de production des grains: (i) condensation (La condensation est le nom donné au phénomène physique de changement d'état de la matière qui...)

Une équipe internationale conduite par plusieurs chercheurs du LFEMI/DAp/CEA vient de publier une étude éclairant les mécanismes de formation des grains interstellaires dans les galaxies. C'est l'un des résultats phares de la collaboration européenne DustPedia , regroupant une trentaine de personnes dans six laboratoires: le DAp du CEA-Saclay, l'IAS à Orsay, l', l', l'Observatoire deet l'Observatoire d'Athènes.Les grains interstellaires sont de petites particules solides de tailles inférieures au micron, mélangées auremplissant l'espace entre les étoiles d'une. Bien que ne représentant qu'environ 1% de ladu gaz, ces grains ont un rôle fondamental dans ladu. Dans unecomme la, ils absorbent ~30% duet le réémettent dans l'. Cette fraction peut atteindre 99% dans les galaxies à flambée de formation d'étoiles. Outre ce rôle énergétique, les grains sont également responsables dudu gaz neutre par. D'undechimique, ilsdeà la formation de plusieurs molécules, dont la plus abondante de l', leFinalement, les grains sont un ingrédient crucial du processus de formation d'étoiles. Ils permettent d'évacuer radiativement l'gravitationnelle des nuages en effondrement, et protègent les molécules qui s'y sont formées. Comprendre la physique des grains est donc essentiel pour comprendre aussi bien l'évolution des galaxies que l'origine de lamoléculaire à l'. Le problème est que les propriétés de ces grains, comme leur composition chimique et leur distribution de taille, sont encore mal connues.L'article qui vient de paraître dans la livraison de mai 2021 de la revue Astronomy & Astrophysics a porté sur huit cents galaxies de l'DustPedia (voir image ci-contre). La modélisation de ces galaxies a permis de comprendre comment varie leur masse de poussière en fonction de leur, unquantifiant la fraction d'éléments plus lourds que l'dans leur milieu interstellaire. La métallicité quantifie donc l'âge chimique des galaxies. Cetteempirique, reliant le contenu en poussière des galaxies à leur état d'évolution chimique a permis de contraindre les échelles dedes principaux processus responsables de l'évolution des grains: (i) leur formation dans les ejecta de supernovae ; (ii) leur croissance dans le milieu interstellaire ; (iii) leur destruction par lesdeLes résultats obtenus montrent que les grains sont principalement formés dans le milieu interstellaire (voir figure ci-contre). Seules les galaxies de très faible métallicité voient leur contenu en poussière formé essentiellement par les supernovae. Ces résultats sont particulièrement éclairants, car plusieurs étudesrécentes concluaient, de manière ambiguë, que la formation par les supernovae devait dominer dans tous les systèmes, bien que ce processus ne permette pas d'expliquer les variations spatiales du contenu en poussière de la Voie Lactée.Cette estimation précise des échelles de temps caractéristiques d'évolution des grains peut d'et déjà être incorporée aux simulations d'évolution des galaxies. Cela est d'autant plus important que lorsque l'on remonte vers l'origine de l'Univers, c'est à dire à haut, la métallicité des galaxies décroît en. Par exemple, connaître l'évolution du contenu en poussière d'une galaxie en fonction du temps est nécessaire si l'on veut synthétiser diverses observables à partir de simulations. Ces observables peuvent être des images de galaxies ou des prédictions dede raies.