Graphène et nitrure de bore: des faux-jumeaux pour produire l'énergie bleue !

Les nanomatériaux bidimensionnels à base de carbone (type graphène) ou de nitrure de bore, réputés pour être chimiquement inertes, montrent en fait une conductivité ionique exceptionnelle en milieu aqueux. À partir de simulations de dynamique moléculaire ab initio, des chercheurs du laboratoire PASTEUR (CNRS/ENS/SU) ont élucidé le mécanisme dede cesqui leur confère ces propriétés exceptionnelles. Ces travaux sont parus dans la revueLes nanomatériaux bidimensionnels à base de(type graphène) ou de nitrure deétaient réputés pour être chimiquement inertes. Mais l'émergence récente de la nanofluidique, où ils sont utilisés pour lede l'ou la production d'bleue, a mis en évidence leur conductivité ionique exceptionnelle lors dudes ions en milieu aqueux.De récentes expériences de transport ionique ont également montré que la conductivité ionique mesurée pour le système eau/carbone (avec du graphène) est moins élevée et son évolution en fonction de la concentration en sel estque celle mesurée pour le système eau/nitrure de bore.Des chercheurs du laboratoire PASTEUR (CNRS/ENS/SU) ont élucidé le mécanisme qui confère ces propriétés électriques exceptionnelles mais différentes au graphène et à son homologue. À partir de simulations de, ils montrent qu'au cours du transport, les surfaces de ces matériaux se chargent considérablement via uned'ions hydroxyde OH-. Mais le mécanisme d'adsorption est radicalement différent: l'ion hydroxyde présente une faibleà la surface du graphène mais une forte chimisorption à la surface du nitrure de bore. L'hydroxyde physisorbé sur le graphène conserve ainsi une excellente mobilité latérale par transfert de protons avec les molécules de la première couche d'eau voisine, ce qui explique son évolution particulière. Cette étude permet de démontrer la réactivité chimique de ces matériaux jusqu'alors négligée !Benoît Grosjean, Marie-Laure Bocquet, Rodolphe Vuilleumier.- Avril 2019