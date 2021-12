HPCQS: un supercalculateur quantique européen

(Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a...)

(Un budget est un document comptable prévisionnel distinguant les recettes et les dépenses.)

(Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus...)

(Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue...)

(Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

(L’Université de Paris était l’une des plus importantes et des plus...)