Identification des objets géocroiseurs

Agence spatiale européenne (L’Agence spatiale européenne (ASE) (en anglais European Space Agency : ESA) est...)

nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.)

ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance...)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des...)



Le nouveau Test-Bed Telescope 2, un télescope de l' Agence spatiale (Une agence spatiale est un organisme d'État ayant pour but d'étudier l'Espace et de développer...) dôme () blanc (Le blanc est la couleur d'un corps chauffé à environ 5 000 °C (voir...) jumeau (Littéralement, le terme jumeau se réfère à tous les individus (ou l'un de...)

Les coupoles du télescope de 0,5 m de l'ESO et du télescope danois de 0,5 m sont visibles à l'arrière-plan de cette image. Crédit: I. Saviane/ESO

système solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le...)

recensement (Le recensement est une opération statistique de dénombrement d'une population.)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a...)

Observatoire Européen Austral (L'Observatoire européen austral (en anglais, European Southern Observatory : ESO) est une...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

vitesse (On distingue :)

logiciel (En informatique, un logiciel est un ensemble d'informations relatives à des traitements...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)



Un ingénieur guide avec précaution la structure du télescope Test-Bed Telescope 2 pendant qu'il est descendu dans son dôme à l'Observatoire de La Silla de l'ESO. Crédit: P. Sinclaire/ESO

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

verre (Le verre, dans le langage courant, désigne un matériau ou un alliage dur, fragile...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

toucher (Le toucher, aussi appelé tact ou taction, est l'un des cinq sens de l'homme ou de l'animal,...)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un...)

tableau (Tableau peut avoir plusieurs sens suivant le contexte employé :)



Image de la galaxie Centaurus A (Centaurus A (appelée également NGC 5128) est une galaxie lenticulaire située à...) lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

Very Large Telescope (Le Very Large Telescope (VLT) est un ensemble de 4 télescopes principaux et 4 auxiliaires...)



La position du télescope de banc d'essai 2 de l'Agence spatiale européenne est indiquée par le carré jaune (Il existe (au minimum) cinq définitions du jaune qui désignent à peu près la même...) vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et...) désert (Le mot désert désigne aujourd’hui une zone stérile ou peu propice à la...) hémisphère sud (L'hémisphère sud ou hémisphère austral est la moitié du globe terrestre...) infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié...)

pandémie (Une pandémie (du grec ancien πᾶν / pãn (tous) et...)

Dans le cadre de l'effort mondial de numérisation et d'identification des astéroïdes potentiellement dangereux et d'autres objets géocroiseurs, le télescope 2 (TBT2) du chasseur d'astéroïdes Test-Bed, un télescope de l'Agence spatiale européenne hébergé à l'observatoire de l'ESO La Silla au Chili, a maintenant commencé à fonctionner. Crédit: ESO

Les objets géocroiseurs (Near Earth Objects, NEO) sont des corps du système solaire dont les orbites peuvent les amener à proximité de la Terre. Chaque jour, beaucoup de ces objets entrent en collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de...) planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de...) astéroïde (Un astéroïde est un objet céleste dont les dimensions varient de quelques dizaines...)

Le sort du monde (Le mot monde peut désigner :)

Dans l'ESOcast 168, Olivier Hainaut, un astronome (Un astronome est un scientifique spécialisé dans l'étude de l'astronomie.) vie (La vie est le nom donné :)

L'animation de cet artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités...) ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection...)

Crédit: ESO / L. Calçada / M. Kornmesser

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Dans le cadre de l'effort mondial de balayage et d'identification des objets géocroiseurs, le Test-Bed Telescope 2 (TBT2) de l', un démonstrateur technologique hébergé à l'Observatoire de La Silla de l'ESO au Chili, a commencé à fonctionner. En collaboration avec son partenaire de l'hémisphère, TBT2 surveillera de près leà lad'astéroïdes qui pourraient présenter un risque pour la, et testera le matériel et les logiciels d'un futurde télescopes."Pour pouvoir calculer le risque posé par les objets potentiellement dangereux dans le, nous devons d'abord procéder à unde ces objets. LeTBT est un pas important dans cette perspective", déclare Ivo Saviane, responsable du site de l'Observatoire de La Silla de l'ESO au Chili.Le projet est une collaboration entre l'(ESO) et l'Agence Spatiale Européenne (ESA). " C'est un banc d'essai pour démontrer les fonctionnalités nécessaires à la détection et au suivi des objets géocroiseurs avec le même type de télescope ", explique Clemens Heese, chef de la section des technologies optiques de l'ESA, qui dirige ce projet.Le télescope de 56 cm de La Silla de l'ESO et TBT1, son homologue situé à la station terrestre de l'ESA dédiée à l'du ciel profond à Cebreros, en Espagne, seront les précurseurs du réseau de télescopes "Flyeye", un projet spécifique que l'ESA développe actuellement pour étudier et suivre les objets à grandedans le ciel. Ce futur réseau sera entièrement robotisé ; unprogrammera les observations enréel et, à la fin de la journée, il communiquera les positions et d'autres informations sur les objets détectés. Le projet TBT est conçu pour démontrer que le logiciel et le matériel fonctionnent comme escompté."Le début des observations de TBT2 à La Silla permettra au système d'de fonctionner dans sa configuration prévue à deux télescopes, atteignant ainsi les objectifs du projet", a déclaré Clemens Heese.Si les impacts d'astéroïdes endommageant gravement la Terre sont extrêmement rares, ils ne sont pas pour autant inenvisageables. La Terre est périodiquement bombardée par des astéroïdes, petits et grands, depuis des milliards d'années, et le météore de Tcheliabinsk de 2013, qui a fait quelque 1 600 blessés, la plupart à cause d'éclats et debrisé, a sensibilisé le public à la menace que représentent les objets géocroiseurs. Plus ces objets sont gros plus importants sont les dégâts, mais ils sont heureusement plus faciles à repérer et les orbites des gros astéroïdes connus sont déjà étudiées avec une grande attention. Cependant, on estime qu'il existe un grandd'objets plus petits, dont nous n'avons pas encore connaissance, qui pourraient causer de graves dommages s'ils venaient àune zone habitée.C'est là que le TBT et le futur réseau de télescopes Flyeye entrent en jeu. Une fois pleinement opérationnel, la conception du réseau lui permettra de scruter le ciel nocturne pour repérer les objets en mouvement rapide, ce qui représente une avancée significative dans la capacité de l'à repérer les objets géocroiseurs potentiellement dangereux.Le projet TBT s'inscrit dans le cadre d'un effort inter-organisationnel en cours visant à dresser unplus complet de ces objets et des risques potentiels qu'ils présentent. Il s'appuie sur l'expérience déjà acquise par l'ESO dans ce domaine de la protection de la Terre contre les objets géocroiseurs potentiellement dangereux. L'ESO et l'ESA sont tous deux actifs dans le Réseau international d'alerte aux astéroïdes, approuvé par les Nations Unies, et de nombreuses observations de ces objets ont été réalisées avec les télescopes de l'ESO. Le New Technology Telescope de l'ESO à La Silla, par exemple, a été utilisé pour des observations de petits astéroïdes géocroiseurs dans le cadre du projet européen NEOShield-2.La collaboration inter-organisationnelle en cours entre l'ESO et l'ESA est particulièrement importante pour l'étude des objets géocroiseurs. Si TBT est le premier projet de télescope à être réalisé dans le cadre d'un accord de coopération entre les deux organisations, l'ESO aide l'ESA à traquer les objets potentiellement dangereux depuis 2014, avec lede l'Observatoire de Paranal pour observer des objets très peu lumineux. Ces efforts combinés constituent un bond en avant significatif pour la recherche et la gestion des astéroïdes à l'échelle mondiale, et se sont déjà révélés utiles pour éviter les collisions d'astéroïdes avec la Terre.L'installation et la mise en service du TBT2 à l'Observatoire de La Silla de l'ESO ont été réalisées dans des conditions sanitaires et de sécurité strictes. Les observatoires de l'ESO ont temporairement interrompu leurs activités l'dernière en raison de laCOVID-19, mais ont depuis repris les observations scientifiques en prenant des mesures restrictives qui garantissent la sécurité et la protection de toutes les personnes présentes sur les sites.