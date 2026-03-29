👁️ Image du Mois: zoom sur l'œil cosmique

Pour cette Image du Mois de l'ESA/Hubble, le télescope Hubble s'associe à Euclid, de l'ESA, pour offrir une nouvelle vue des vestiges visuellement les plus complexes d'une étoile mourante connue sous le nom de la nébuleuse de l'Œil de Chat, découverte pour la première fois en 1864 et situé à environ 4 300 années-lumière de la Terre.
Dans cette image, le télescope spatial Euclid de l'ESA capture une vue panoramique d'une étoile mourante: la nébuleuse de l'Œil de Chat, ou NGC 6543. Crédits: ESA/Hubble & NASA, ESA Euclid/Euclid Consortium/NASA/Q1-2025, J.-C. Cuillandre & E. Bertin (CEA Paris-Saclay), Z. Tsvetanov Licence: CC BY-SA 3.0 IGO.
Dans l'image à grand champ obtenue par le télescope spatial Euclid, observant en lumière visible et infrarouge proche, la nébuleuse de l'Œil de Chat apparaît entourée d'un halo étendu de gaz éjecté par l'étoile centrale lors de phases successives de perte de masse. Ces structures correspondent à des couches de matière expulsées au cours des dernières étapes de l'évolution stellaire.
L'observation sur un champ aussi large révèle aussi de nombreuses galaxies très lointaines en arrière-plan. Leur présence rappelle que les relevés astronomiques modernes permettent d'étudier simultanément les processus d'évolution des étoiles dans notre Galaxie et la distribution des galaxies à l'échelle cosmique.
Deux spécialistes du traitement d'images, Jean-Charles Cuillandre et Emmanuel Bertin, tous deux astronomes à l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Paris-Saclay et membres du Département d'Astrophysique du CEA Irfu, ont réalisé cette image. Sa production s'inscrit dans les efforts de communication scientifique menés par l'ESA et par le Euclid Consortium, afin d'accompagner les étapes marquantes de la mission Euclid et de son grand relevé du ciel.
La nébuleuse est mise en lumière grâce aux regards combinés du télescope spatial Hubble (NASA/ESA) et d'Euclid (ESA), révélant la complexité remarquable de la mort stellaire.
Crédits: ESA/Hubble & NASA, ESA Euclid/Euclid Consortium/NASA/Q1-2025, J.-C. Cuillandre & E. Bertin (CEA Paris-Saclay), Z. Tsvetanov Licence: CC BY-SA 3.0 IG.
L'image de gauche, issue des observations combinées des télescopes spatiaux Euclid et Hubble Space Telescope, montre la nébuleuse de l'Œil de Chat et la vaste enveloppe de gaz qui l'entoure. Cette matière provient des couches externes d'une étoile semblable au Soleil, expulsées lorsqu'elle est entrée dans la phase finale de son évolution. Au cours de ce stade, l'étoile perd progressivement son enveloppe sous forme de vents stellaires, formant autour d'elle un halo de gaz étendu.
Le cadre blanc indique la région centrale de la nébuleuse, montrée en détail dans l'image de droite obtenue par Hubble. On y observe plusieurs coquilles et bulles de gaz imbriquées, façonnées lorsque des vents stellaires rapides ont percuté des couches de matière éjectées plus tôt. Le rayonnement intense de l'étoile centrale chauffe et ionise ce gaz, ce qui le fait briller et révèle la structure complexe de cette nébuleuse planétaire, une étape brève dans l'évolution d'une étoile avant qu'elle ne devienne une naine blanche.