☄️ Apophis: le "Dieu du Chaos" revient et sera visible à l'œil nu dans 3 ans

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Animation montrant le changement d'orbite d'Apophis lors de son approche de la Terre en 2029.

Crédit: ESA



Représentation artistique de la mission Ramses de l'ESA pour étudier Apophis.

Crédit: ESA-Science Office

Le 13 avril 2029, le ciel nous offrira un rendez-vous astronomique exceptionnel. L'astéroïde Apophis passera si près de notre planète que sa distance sera inférieure à celle de nombreux satellites artificiels. Cette proximité remarquable le rendraà l'œil nu depuis plusieurs continents, un phénomène céleste d'une rareté absolue à l'échelle d'une vie humaine.Le moment de son passage le plus rapproché est prévu aux alentours de 21h45 GMT. À ce moment-là, Apophis se trouvera à près de 32 000 kilomètres de la surface terrestre. Peu avant, sa luminosité atteindra un maximum, permettant sonsans instrument depuis des zones bénéficiant d'un ciel sombre en Europe, en Afrique et dans l'ouest de l'Asie. Un rapprochement similaire pour un objet de cette, environ la taille de la, ne se produit que tous les plusieurs millénaires.Cette rencontre représente un intérêt majeur pour les scientifiques. L'attraction gravitationnelle de la Terre pourrait modifier la rotation et la surface de l'astéroïde, livrant ainsi des renseignements inédits sur sa composition interne. Pour les chercheurs, cette configuration constitue une occasion sans précédent d'examiner ces transformations en direct.Plusieurs missions spatiales se préparent d'ailleurs pour cette date. L'Agence spatiale européenne planifie la mission Ramses, et la NASA réoriente la sonde OSIRIS-APEX pour qu'elle puisse observer Apophis après son survol terrestre. Ces projets ont pour objectif de recueillir des informations sur les altérations provoquées par le passage à proximité de notre planète.Identifié en 2004, Apophis avait initialement suscité des inquiétudes lorsque des calculs laissaient entrevoir un risque de collision, ce qui lui valut son nom, emprunté à une divinité égyptienne du chaos et de la destruction. Les observations radar ont depuis exclu tout danger d'impact pour le prochain siècle, mais l'astéroïde demeure classé comme potentiellement dangereux en raison de sa taille et de la proximité de son orbite.Pour les amateurs, cette approche représente une opportunité exceptionnelle de discerner le déplacement de l'astéroïde sur la voûte étoilée en seulement quelques minutes. Planifier unedepuis des sites privilégiés, comme les îles Canaries ou l'Afrique du Nord, peut augmenter les chances de bénéficier d'un ciel parfaitement dégagé.L'événement permettra d'accroître notre savoir sur les objets géocroiseurs et les mécanismes de protection planétaire. Les mesures obtenues alimenteront la compréhension de l'évolution des astéroïdes lors de leurs passages à proximité des planètes.