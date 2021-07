Impression 3D à la lumière visible

Réseaux avec des noeuds de réticulation borés (© E. Lacôte)

La photopolymérisation permet la fabrication d'une grande variété d'objets de toutes tailles, de la nanofabrication à la formation de très grandes pièces. Les équipes du laboratoire HCEP (CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/CNES/ArianeGroup), de l'IS2M (CNRS/Université Haute Alsace), du laboratoire CP2M (CNRS/UniversitéLyon 1/CPE Lyon), et du CRMN (CNRS/ENS Lyon/Université Claude Bernard Lyon 1) ont récemment mis auune nouvelle méthode de création de réseaux polymères par photopolymérization grâce à la. Ces résultats, très prometteurs pour l'impression 3D, sont publiés dans la revueLa photopolymérisation a acquis une notoriété croissante grâce au développement de l'impression 3D. À partir de monomères multifonctionnels et de petites molécules photosensibles, elle permet en effet la fabrication de polymères réticulés avec un excellentspatial (seule la zone irradiée réagit) et temporel (la réaction démarre et s'arrête sur demande), et donc de pièces sur une vaste gamme d'échelles. Une approche largement utilisée pour contrôler la formation d'undense et qui se fige vite est la photopolymérisation de monomères acryliques adjuvée d'uneclick* à base d'un thiol pour densifier lepar formation de liaisons C-S par voie radicalaire. Cette chimie efficace peut cependant être très nauséabonde.Les équipes du laboratoire Hydrazines et composés énergétiques polyazotés (CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/CNES/ArianeGroup), de l'de sciences desde Mulhouse (CNRS/Université Haute Alsace), du laboratoire, polymérisation, procédés et matériaux (CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/CPE Lyon), et du Centre de RMN à très hauts champs de Lyon (CNRS/ENS Lyon/Université Claude Bernard Lyon 1) proposent une variante de chimie click à base dede la réaction thiol-(méth)acrylate.Contrairement aux thiols, qui n'ont qu'un seul site de greffage, les complexes carbène N-hétérocycliques-boranes (NHC-boranes) utilisés ici sont inodores et ont jusqu'à trois sites disponibles. Ainsi, de simples NHC-boranes monofonctionnels peuvent devenir des noeuds de réticulation par l'de bore lors de la photopolymérisation de résines (méth)acryliques. Ceci permet d'améliorer les propriétés mécaniques et la résistance aux solvants des matériaux obtenus lors de la photopolymérisation des résines par lavisible. Qui plus est, la réactivité plus modulable de la liaison C-B rend le noeud réversible, notamment par traitement oxydant, ce qui pourrait être un atout du point dedudes matériaux obtenus. Publiés dans la revue, ces résultats ouvrent la voie vers une photochimie facile et plus verte directement applicable à l'impression 3D de matériaux acryliques.en 2001 [Kolb et al.. 2001,, 2004-2021], la chimie click est devenue un incontournable de la synthèse chimique. Biocompatible, elle permet le couplage ou le greffage de molécules spécifiques à différents substrats, y compris, ou même la fabrication de polymères en couplant de petites unités clipsables entre elles.[/i]Development of a borane-(meth)acrylate photo-click reactionBerengere Aubry, Rémi Canterel, Muriel Lansalot, Elodie Bourgeat-Lami, Aissam Airoudj, Bernadette Graff, Celine Dietlin, Fabrice Morlet-Savary, Jan Blahut, ladislav Benda, Guido Pintacuda, Emmanuel Lacote, Jacques Lalevee,, 6 mai 2021.- Emmanuel Lacôte -, Laboratoire hydrazines et composés énergétiques polyazotés (CNRS/Université Claude Bernard/Centre national d'études spatiales/ArianeGroup) - emmanuel.lacote at univ-lyon1.fr- Christophe Cartier dit- Chercheur à l'Institut parisien de chimie moléculaire & Chargé de mission pour lade l'INC - inc.communication at.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargée scientifique pour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Stéphanie Younès - Responsable Communication - Institut de chimie du CNRS - inc.communication at cnrs.fr