L'IN2P3 livre le changeur de filtres du télescope LSST

Changeur de filtres sur son banc d'essai - Image CNRS IN2P3

Un appareil parfait du premier coup

La plus grande caméra jamais fabriquée

Depuis son site au Chili, le télescope LSST photographiera l'intégralité du ciel de l'hémisphère sud quelques 80 fois par an pendant 10 ans - Image Todd Mason, Mason Productions Inc. / LSST Corporation

Avalanche de données sur le Centre de calcul de l'IN2P3

Pour aller plus loin

À propos de LSST

Contacts:

