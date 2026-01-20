🌍 L'influence durable de Mars sur le climat de la Terre

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Crédit: NASA

Notre voisine Mars détiendrait une influence importante sur le climat terrestre. De nouveaux travaux indiquent que sa gravité modifie durablement l'orbite et l'inclinaison de la Terre, remodelant les conditions climatiques sur des millénaires.Les évolutions climatiques à long terme de notre planète sont souvent liées aux cycles de Milankovitch, des altérations dans l'orbite et l'axe de rotation provoquées par les attractions gravitationnelles des autres corps célestes. Traditionnellement, Vénus et Jupiter étaient perçues comme les principaux acteurs, mais de nouvelles simulations révèlent que Mars joue une fonction bien plus conséquente qu'estimé auparavant.Des chercheurs ont conduit des simulations détaillées du Système solaire pour mesurer l'impact de chaque planète. Stephen Kane de l'Université de Californie à Riverside, avec ses collègues, a observé que l'influence de Mars est déterminante pour certains cycles climatiques. En retirant Mars des modèles, deux cycles majeurs disparaissent, ce qui démontre son importance.Ces cycles affectent notamment l'excentricité de l'orbite terrestre et la précession des équinoxes, avec des périodes de 100 000 et 2,4 millions d'années. Les simulations montrent que lade Mars influe directement sur la durée de ces cycles ; une masse plus élevée les raccourcit, tandis que son absence les supprime entièrement.L'inclinaison de la Terre, qui fluctue entre 21,5 et 24,5 degrés, est stabilisée par cette interaction. Jusqu'ici, on attribuait ce rôle à la, mais Mars participe aussi à empêcher des oscillations trop importantes. Cettepourrait modifier la manière dont ondes planètes habitables ailleurs.Pour les astronomes, cela signifie qu'une planète semblable à la Terre pourrait bénéficier d'un climat stable grâce à la présence d'un corps extérieur modeste. Comme le rapporte Kane dans Publications of the Astronomical Society of the Pacific, les systèmes planétaires comprenant des planètes lointaines pourraient offrir des conditions favorables à la vie.