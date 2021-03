L'intelligence artificielle au service de la photonique ultrarapide

institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

télécommunications (Les télécommunications sont aujourd’hui définies comme la transmission à distance...)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

intelligence artificielle (L'intelligence artificielle ou informatique cognitive est la « recherche de moyens...)

apprentissage automatique (L'apprentissage automatique (machine-learning en anglais) est une discipline scientifique, qui est...)

apprentissage (L’apprentissage est l'acquisition de savoir-faire, c'est-à-dire le processus...)

automatique (L'automatique fait partie des sciences de l'ingénieur. Cette discipline traite de la...)

laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique)...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

combinaison (Une combinaison peut être :)

université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des...)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il...)

fibre optique (Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété de...)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et...)

mathématiques (Les mathématiques constituent un domaine de connaissances abstraites construites à l'aide...)



Parmi les applications de l'intelligence artificielle en photonique figure l'utilisation d'un réseau de neurones pour identifier et classer les pics d'intensité temporelle extrêmes issus des dynamiques non linéaires, en se basant uniquement sur des mesures spectrales.

© G. Genty

Références:

Pour en savoir plus:

argent (L’argent ou argent métal est un élément chimique de symbole Ag — du...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

Contacts:

mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes...)

thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement...)

Communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle,...)

Division (La division est une loi de composition qui à deux nombres associe le produit du premier par...)

statistiques (La statistique est à la fois une science formelle, une méthode et une technique. Elle...)

programmation (La programmation dans le domaine informatique est l'ensemble des activités qui permettent...)

système dynamique (En mathématiques, en physique théorique et en ingénierie, un système dynamique...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de...)

parole (La parole, c'est du langage incarné. Autrement dit c'est l'acte d'un sujet. Si le langage renvoie...)

neurosciences (Les neurosciences correspondent à l'ensemble de toutes les disciplines biologiques et...)

mémoire (D'une manière générale, la mémoire est le stockage de l'information. C'est aussi le souvenir...)

interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Les lasers et les dispositifs photoniques ultrarapides sont des systèmes dynamiques complexes difficiles à modéliser. Les techniques d'apprentissage automatique sont une voie prometteuse pour accélérer et améliorer leur conception. Des chercheurs de l'FEMTO-ST, au sein d'une équipe internationale, ont publié dans la revueun article de synthèse sur les dernières avancées dans ce domaine.Les lasers ultrarapides, qui délivrent des impulsions ultracourtes de quelques picosecondes (10s) ou femtosecondes (10s), sont utilisés dans les, l'biologique, l'industrie, ou encore le médical. La conception de ces systèmes photoniques, complexes et non-linéaires, repose la plupart dusur des simulations numériques et des essais qui conduisent à des compromis ou des limitations de performances.Pour dépasser ces limites, alors que les applications de la photonique exige des performances stables et parfaitement adaptées, plusieurs équipes dedans leexplorent une nouvelle voie, fondée sur des techniques d', plus précisément sur l'(machine learning). Un groupe international de scientifiques, qui comprend des chercheurs de l'institut FEMTO-ST (CNRS/Université Bourgogne Franche-Comté), a publié un article de synthèse (review) qui donne un aperçu complet de la manière dont l'peut révolutionner le développement des sourceset des systèmes photoniques ultrarapides.Le fonctionnement d'un dispositif photonique ultrarapide dépend d'un grandde paramètres, ce qui rend difficile sa simulation à partir d'un modèle. Les techniques d'apprentissage automatique, qui identifient directement des motifs cohérents dans de grandes quantités de, permettent d'extraire automatiquement les jeux de paramètres qui produisent les modes de fonctionnement et les performances visées.Ainsi, l'article de synthèse rédigé par l'équipe internationale montre comment des algorithmes d'apprentissage automatique (algorithmes génétiques) ont été utilisés pour concevoir des sources laser ultrarapides dont les caractéristiques sont déterminées en fonction du mode de fonctionnement souhaité. D'autres algorithmes - des réseaux de neurones- facilitent la mise en forme de l'impulsion (compression, génération de formes d'impulsions arbitraires) en sortie de la cavité laser pour l'adapter à l'application. Enfin, les techniques d'apprentissage automatique permettent aussi d'analyser les phénomènes physiques afin d'identifier les paramètres clés, et constituent ainsi une aide à la construction de modèles. Les études dans ces domaines sont en plein développement, et, selon les auteurs, devraient maintenant explorer d'autres techniques d'apprentissage automatique, ainsi que lade plusieurs techniques utilisées jusqu'ici séparément.L'équipe de FEMTO-ST, en collaboration avec l'de Tampere (Finlande), a également publié, dans la revue Nature Machine Intelligence, ses propres travaux très récents, montrant comment unde neurones récurrents peut prédire le comportementd'impulsions laser ultracourtes dans une. Cette méthode permet d'optimiser la propagation de l'impulsion ende l'application. L'étude a démontré l'efficacité des techniques d'apprentissage automatique appliquées à la compression d'impulsions, et à la génération de supercontinuum (source laser à très large spectre). Là encore, l'aide de l'intelligence artificielle évite d'avoir à résoudre des modèlescomplexes, nécessitant des ressources informatiques parfois prohibitives.G. Genty, L. Salmela, J. M. Dudley, D. Brunner, A. Kokhanovskiy, S. Kobtsev & S. K. Turitsyn.(2020)L. Salmela, N. Tsipinakis, A. Foi, C. Billet, J. M. Dudley & G. Genty.(2021)- Découvrez le portrait de John Dudley , médaille d'du2013.- John Dudley - Enseignant-chercheur de l'Université Franche-Comté et de l'Institut Franche-Comté électroniqueet- sciences et technologies (FEMTO-ST, CNRS/ COMUE UBFC) - john.dudley at univ-fcomte.frINSIS - insis.communication at cnrs.fr