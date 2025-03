L'eau dans l'Univers: une origine bien plus ancienne que prévu ? 💧

Vue d'artiste d'une supernova - M. Weiss

Comment l'eau se forme-t-elle dans l'Univers ?

L'eau, Ă©lĂ©ment essentiel Ă la vie telle que nous la connaissons, aurait pu se former bien plus tĂŽt dans l'Univers que ce que l'on pensait jusqu'alors. Une Ă©tude rĂ©cente explore comment les premiĂšres molĂ©cules d'eau ont pu apparaĂźtre dans les halos primordiaux aprĂšs les explosions de supernovae.Les chercheurs ont utilisĂ© des simulations informatiques pour Ă©tudier deux types de supernovae: une avec une Ă©toile de 13 fois la masse du Soleil et une autre avec une Ă©toile 200 fois plus. Ces simulations ont permis de comprendre comment l'produit lors de ces explosions a pu se combiner avec l'pour former de l'eau.Dans la premiĂšre simulation, l'eau s'est formĂ©e en quantitĂ©s Ă©quivalentes Ă une fraction minime de la masse solaire, entre 30 et 90 millions d'annĂ©es aprĂšs l'explosion. Lasimulation a montrĂ© une formation d'eau plus rapide et en plus grande, atteignant environ 0,001 masse solaire en seulement 3 millions d'annĂ©es.Ces rĂ©sultats suggĂšrent que l'eau pourrait avoir Ă©tĂ© prĂ©sente dans l'Univers dĂšs 100 Ă 200 millions d'annĂ©es aprĂšs le Big Bang. Cette eau, formĂ©e dans les rĂ©sidus denses des supernovae, aurait pu jouer un rĂŽle crucial dans la formation des planĂštes.L'Ă©tude souligne l'importance des conditions extrĂȘmes des supernovae pour la synthĂšse des Ă©lĂ©ments lourds comme l'oxygĂšne. Cet Ă©lĂ©ment, en se combinant avec l'hydrogĂšne, a permis la formation d'eau, un ingrĂ©dient clĂ© pour l'apparition de la vie. Les chercheurs envisagent que cette eau primordiale aurait pu ĂȘtre intĂ©grĂ©e dans les systĂšmes planĂ©taires naissants. Cela ouvre de nouvelles perspectives sur l'origine de l'eau dans notre propre SystĂšme solaire.Cette dĂ©couverte, publiĂ©e dans, repose sur des modĂšles informatiques qui simulent les conditions physiques et chimiques des premiĂšres Ă©poques de l'Univers. Elle apporte une piĂšce supplĂ©mentaire au puzzle de l'dans l'Univers.L'eau se forme lorsque l'oxygĂšne, produit dans les Ă©toiles, se combine avec l'hydrogĂšne, l'Ă©lĂ©ment le plus abondant de l'Univers. Ce processus nĂ©cessite des conditions spĂ©cifiques deet de, souvent rencontrĂ©es dans les rĂ©sidus des supernovae.Les supernovae, en explosant, dispersent dans l'espace les Ă©lĂ©ments qu'elles ont synthĂ©tisĂ©s, dont l'oxygĂšne. Cet oxygĂšne, en rencontrant de l'hydrogĂšne, peut former des molĂ©cules d'eau, surtout dans les rĂ©gions denses et froides des halos de matiĂšre laissĂ©s par l'explosion.La formation d'eau est donc un processus qui dĂ©pend de l'histoire chimique de l'Univers, marquĂ©e par la vie et la mort des Ă©toiles. Cela montre comment les Ă©lĂ©ments essentiels Ă la vie sont le produit de phĂ©nomĂšnes astrophysiques violents.