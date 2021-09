Irradier des mémoire MRAM de dernière génération



© Spintec

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce...)

industrie spatiale (L'Industrie spatiale est la composante de l'industrie dédiée au secteur spatial. Elle...)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement...)

orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil...)

Tunnel (Un tunnel est une galerie souterraine livrant passage à une voie de communication (chemin de...)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la...)



Chambre d'irradiation au cyclotron (Le cyclotron est un type d’accélérateur circulaire inventé par Ernest Orlando Lawrence en...)

L'image insérée montre le faisceau d'ions (croix violette) sur le circuit au cours de l'irradiation.

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

mémoire (D'une manière générale, la mémoire est le stockage de l'information. C'est aussi le souvenir...)

chauffage (Le chauffage est l'action de transmettre de l'énergie thermique à un objet, un...)

induit (L'induit est un organe généralement électromagnétique utilisé en électrotechnique chargé de...)



L'hystérésis (ou hystérèse), est la propriété d'un système dont l'évolution ne suit pas le même chemin selon qu'une cause extérieure augmente ou diminue.

Références:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Des chercheurs de l'Irig ont étudié les effets de l'irradiation par ions lourds sur les dispositifs à jonction tunnel magnétique de MRAM à forte densité, mettant en jeu les processus de fabrications les plus récents qu'ils ont développés. Ils ont également étudié la tolérance aux perturbations à événement unique et la modification des propriétés magnétiques.L'spatial soumet les systèmes électroniques à rude épreuve où ils subissent de fortes variations de, et surtout un bombardement incessant de particules très énergétiques. Ces particules peuvent créer des dégâts considérables dans les composants microélectroniques comme les mémoires à semi-conducteurs et altérer lesde façon catastrophique. Les mémoires magnétiques à accès aléatoires (MRAM pour) sont connues pour être quasiment insensibles aux bombardements fortement énergétiques. Il s'agit néanmoins d'un type de MRAM très encombrant dont il est difficile de réduire les. À l'Irig, des physiciens travaillent sur des MRAM dont les dimensions peuvent être aisément réduites et qui pourraient de ce fait constituer des candidats intéressants pour remplacer les mémoires utilisées actuellement par l'Les mémoires les plus courantes fonctionnent par piégeage et dépiégeage de charges électriques. Dans l'espace (satellites géostationnaires, missions spatiales lointaines...) ces composants sont soumis à un bombardement intense de particules ayant des énergies très importantes (électrons, protons, rayons gamma,...). Certaines de ces particules, souvent les plus énergétiques, peuvent traverser les dispositifs de blindage et venir endommager les mémoires ou perturber leur fonctionnement. En effet, une particule fortement énergétique est capable de "dépiéger" une, ou au contraire d'en créer une, ce qui a pour effet de modifier l'information de façon ponctuelle ou définitive.Les MRAM stockent l'information en utilisant l'relative des aimantations magnétiques de deux couches magnétiques. En l'absence de charge, les mémoires MRAM ne sont pas susceptibles à ce type de phénomène. Les chercheurs de l'Irig étudient différents types de MRAM. Ils ont étudié la tenue aux irradiations de JonctionsMagnétiques (JTM) de mémoires pouvant servir à des mémoires MRAM à forte(d'au moins 1 Go), qui mettent en jeu les processus de fabrications les plus récents qu'ils ont développés.Les expériences d'irradiations ont été effectuées au Cyclotron de l'Catholique de Louvain (UCL). L'irradiation des mémoires avec des ions lourdsXede 995 MeV (les ions les plus énergétiques disponibles à Louvain, représentatifs de l'des particules pouvant impacter les circuits) montre une sensibilité insignifiante des JTM face à ces particules et aucune modification de leurs propriétés électriques. Par ailleurs, les chercheurs ont observé que les propriétés de magnétorésistance étaient légèrement améliorées après irradiations. En revanche, des modifications de certaines propriétés magnétiques peuvent être observées, notamment la réduction ducoercitif et un décalage du cycle. Ces derniers changements pourraient conduire à une dégradation de l'utilisation de la, notamment en termes de stabilité. Les causes de ces dégradations semblent être la conséquence d'un effet depar l'irradiation (énergie déposée par les particules).O Coi, G Di Pendina, R Sousa, N Adrianjohany, D Dangla, R Ecoffet and L TorresHeavy-ion irradiation effects on advanced perpendicular anisotropy spin-transfer torque magnetic tunnel junction. IEEE Transactions on Nuclear Science , 2021.