🔭 Le JWST confirme que l'objet 3I/ATLAS ne ressemble à rien de connu

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Les chercheurs utilisant le JWST trouvent des indices sur les origines de la comète 3I/ATLAS. Crédit: NASA, ESA, CSA, STScI, Martin Cordiner (CUA, NASA-GSFC); Traitement d'image: Alyssa Pagan (STScI)



Ce graphique montre les différences entre 3I/ATLAS et les comètes de notre Système solaire. Crédit: NASA, ESA, CSA, Martin Cordiner (CUA, NASA-GSFC), Leah Hustak (STScI)

Si vous suivez l'actualité scientifique, vous le savez: une comète interstellaire a traversé notre Système solaire en 2025, 3I/ATLAS. Détectée officiellement dès juillet par le système ATLAS, elle est le troisième objet venu d'ailleurs jamais observé. Son passage au plus près dua offert aux astronomes une occasion privilégiée de l'étudier, et leJames Webb a livré ses premières analyses sur son origine lointaine.En décembre 2025, alors que la comète s'éloignait de notre étoile, le JWST a pointé ses instruments vers elle. Lasolaire avait rendu la comète plus brillante, facilitant les. Les chercheurs ont pu mesurer les proportions de différentes molécules, en particulier leet l'lourd. Les ratios obtenus ne correspondent à rien de connu dans notre, confirmant sans ambiguïté que 3I/ATLAS vient d'un autreCes résultats ont été publiés dans la revuele 22 juin dernier. Les astronomes ont analysé la composition chimique de la comète alors qu'elle était encore active, ce qui a permis de révéler des signatures propres aux nuages moléculaires interstellaires. Cette découverte renforce l'idée que 3I/ATLAS s'est formée dans une région trèsde notre propreL'excitation autour de cet objet a été telle que des rumeurs ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Certains ont évoqué la possibilité d'un vaisseau extraterrestre, comme cela avait été le cas pour 'Oumuamua quelques années plus tôt. Mais les données chimiques du JWST montrent clairement qu'il s'agit d'une comète classique, bien que d'origine exotique.La comète poursuit maintenant son chemin vers les confins du Système solaire, pour ne jamais revenir. Les astronomes continuent d'analyser les données du JWST pour en apprendre davantage sur son histoire. Chaque nouvel objet interstellaire est une opportunité pour découvrir la diversité des systèmes planétaires de notre galaxie.Ces observations montrent à quel point les télescopes récents peuvent être efficaces pour étudier des visiteurs aussi fugaces. Grâce au JWST, les scientifiques ont pu non seulement confirmer l'origine interstellaire de la comète, mais aussi obtenir des indices sur les conditions physiques et chimiques régnant dans son système d'origine.