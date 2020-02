KM3NeT capte ses premiers neutrinos avec six lignes

Départ de Toulon pour les deux sphères de mise à l'eau à bord du navire (Un navire est un bateau destiné à la navigation maritime, c'est-à-dire prévu pour naviguer au-delà de la limite où cessent de s'appliquer les...)

Tous les modules bobinés dans une sphère

Après l'installation d'une ligne, sa sphère de déploiement remonte vide à la surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec sa mesure, sa...)

Premiers neutrinos détectés avec les six lignes

Premiers événements captés avec les 6 lignes 31.01.2020. Dans cette vue 3D reconstituée, on observe les premières particules venues de la surface traverser le détecteur en y laissant leur trace (TRACE est un télescope spatial de la NASA conçu pour étudier la connexion entre le champ magnétique à petite échelle du Soleil et la géométrie du plasma coronal, à travers...) lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm...)

Vidéos des opérations



Mise à l'eau d'une sphère de déploiement. Elle contient une ligne complète avec ses 18 modules de déploiement.



Arrivée de la sphère de déploiement sur le fond marin.



Déploiement de la ligne à l'aplomb de son ancre. Le robot déclenche le déverrouillage de la sphère qui s'élève, tirée par un flotteur.



Inspection de la ligne déployée.

Contact:

A l'issue d'une sortie en mer de trois jours le week-end du 25 janvier 2020, l'équipe KM3NeT-France du Centre de physique des particules de Marseille (CPPM, CNRS/IN2P3 - Aix-Marseille Université), conduite par Paschal Coyle, responsabledu, et Patrick Lamare, responsable technique, a mis à ladeux nouvelles lignes de détection. Cette étape conclut ladede ceà neutrinos géant implanté par 2450 m de fond au large de Toulon. Désormais, six lignes sont connectées et envoient leursvers le Centre de calcul de l'. Les premiers événements enregistrés montrent que l'instrument donne toute satisfaction.Samedi 25 janvier, toutes les conditions étaient enfin réunies pour se rendre à l'aplomb du site de déploiement du télescopeKM3NeT. La météo s'annonçait enfin clémente pour le week-end, les bateaux de Foselev et de laétaient disponibles et les autorisations militaires validées. L'équipe du CPPM endu déploiement du télescope a donc embarqué avec les deux dernières lignes de la Phase 1 du projet sur le Castor, secondé par le Janus pour une traversée de quatrejusqu'au site de largage à 40 km de Toulon.Le calme de la traversée n'était pas de trop pour se mettre en condition pour le largage. Car dresser une ligne de 200 m de 18 modules optiques de détection dans le noir des abysses est loin d'être trivial.d'abord, une énorme sphère est immergée et lentement descendue pendant deux heures sur le plancher méditerranéen, rejoignant ainsi les autres lignes déployées au cours de l'été 2019. Cette sphère contient tous les modules consciencieusement bobinés dedans et un soclequi maintiendra la ligne captive sur le fond. Untélécommandé depuis le navire voisin accompagne sa descente. C'est par son intermédiaire que les pilotes vont connecter les nouveauxau télescope.Aussitôt la connexion établie et vérifiée par l'équipe à, le robot débloque la sphère qui s'élève rapidement vers la surface en déroulant le câble et ses modules. C'est l'opération la plus délicate pendant laquelle tout leretient son souffle. Mais de mauvaise surprise il n'était pas question ce week-end et l'instrument s'est positionné sans encombres. Un nouveau test de connexion est rapidement venu rassurer tout le monde.Preuve que désormais la manoeuvre est bien rodée, laligne a été aussi déployée avec succès et dès lundi, les physiciens pouvaient capter leurs premiers événements avec six lignes opérationnelles. "Avec les six lignes, nous avons déjà capté des neutrinos atmosphériques" annonce Paschal Coyle, responsable scientifique de la Collaboration KM3NeT. Les neutrinos atmosphériques, ce sont les principales particules que le télescope sous-marin cherchera à détecter et à analyser. Ils sont produits par l'entre des rayons cosmiques et les molécules de l'. Ces neutrinos sont quasiment insaisissables par des détecteurs, mais la grande taille du télescope rend leur mise en évidence possible.A terme, le télescope sur le site français de la Collaboration KM3NeT, dénommé ORCA, comptera 115 lignes. Il sera jumelé avec un second télescope, ARCA, de 230 autres lignes, déployé à 3450 m sous leaux abords de la. Cetqui seradéployé vers 2026 constituera alors le plus grand télescope à neutrinos du genre et sera capable de voir les neutrinos très énergétiques produits directement par les phénomènes cosmiques les plus violents de l'. Mais il ne s'arrêtera pas là puisqu'en simultané ORCA sera équipé de capteurs multiples pour surveiller lamarine, les conditions abyssales, la sismicité méditerranéenne, etc. En somme il constituera un télescope multifonction à la fois tourné vers l'infiniment grand, l'infiniment profond et l'infiniment petit.- Clémence Epitalon - Chargée de- clemence.epitalon at.fr