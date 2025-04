Des chercheurs ont intercepté et décodé "facilement" des messages sous-marins depuis les airs ✈️

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Illustration du dispositif radar utilisé pour intercepter les communications sous-marines.

Crédit: Princeton University/Office of Engineering Communications

Comment fonctionne l'interception des communications sous-marines depuis les airs ?

Des scientifiques ont réussi à intercepter des messages produits sous la surface de l'eau depuis les airs. Cette découverte remet en question la sécurité des communications aquatiques.Une équipe de Princeton et dua mis auune technique permettant de capter les signaux acoustiques sous-marins à l'aide d'un. Ces signaux, habituellement considérés comme sûrs, créent des vibrations à lade l'qui peuvent être décodées.Le système a été testé avec succès sur le lac Carnegie, prouvant son efficacité même avec des équipements standards. Les chercheurs soulignent que cette méthode pourrait être utilisée pour espionner des données sensibles, comme celles des sous-marins ou des plateformes pétrolières.Pour contrer cette vulnérabilité, l'équipe propose des stratégies de protection. Elles incluent des modifications dans la conception des émetteurs acoustiques sous-marins pour rendre les signaux plus difficiles à intercepter.Cette avancée s'appuie sur des travaux précédents duen 2018. À l'époque, laentre l'eau et l'nécessitait une coopération entre les parties, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.Les implications sécuritaires sont vastes, touchant des domaines comme la surveillance climatique ou la défense. Les chercheurs alertent sur la nécessité de renforcer la sécurité des transmissions sous-marines.En utilisant des algorithmes innovants, l'équipe a pu décoder des messages sans connaître à l'avance les paramètres de transmission. Cette prouesse technique ouvre de nouvelles perspectives en matière de surveillance.Les tests en conditions réelles, avec des interférences comme le vent et les vagues, ont confirmé la robustesse du système. Les chercheurs envisagent maintenant des améliorations pour une détection encore plus précise.La technique repose sur la détection des vibrations microscopiques à la surface de l'eau, causées par les ondes sonores sous-marines. Un radar envoie des signaux qui rebondissent sur ces vibrations, permettant de les analyser.Les algorithmes développés par les chercheurs interprètent ces vibrations pour reconstituer le message original. Cette méthode ne nécessite pas de contact physique avec l'eau, ce qui la rend discrète et difficile à détecter.La densité différente entre l'eau et l'air crée une barrière naturelle pour le son, mais les vibrations de surface offrent une porte d'entrée inattendue. Cette découverte montre que même les barrières physiques peuvent être contournées avec les bonnes technologies.Les applications potentielles vont au-delà de l'espionnage, incluant la recherche scientifique et le sauvetage en mer. Cependant, les risques pour la confidentialité des données sont significatifs.