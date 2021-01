Mars: une planète aux multiples visages

Auteur:

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

La planète Mars que nous connaissons aujourd'hui est un monde aride et froid. L'eau liquide n'est jamais présente et la glace est instable partout à la surface, sauf aux pôles. Aussi les paysages martiens sont désertiques et rocheux. Presque partout, la poussière minérale colore le sol et lede tons orangés.Depuis quelques années, nous avons découvert que Mars aurait pu nous présenter un autre visage. En effet, l'de son axe de rotation (son "obliquité") varie chaotiquement entre 0° et plus de 60°. Sachant que sur, les minimes oscillations de l'obliquité (± 1,3°) ont joué un rôle important dans l'apparition des périodes glaciaires, qu'a-t-il pu sesur Mars ? La modélisationdes climats, éclairée par l'analyse de la, apporte des réponses.Imaginons incliner Mars au-delà de 25° (la valeur actuelle de l'obliquité), les régions polaires sont alors tournées vers leen été, et chauffent fortement. Cela entraine la sublimation lacarbonique présente sous le, où justement un réservoir équivalent à toute l'actuelle a été découvert paren 2011. Ainsi laa pu doubler dans unrécent. Au, lede la glace d'libère de grandes quantités dedans l'atmosphère et la couverture nuageuse augmente considérablement.Au delà de 30° à 40° d'obliquité, la glace et las'accumulent pour former un manteau de glace aux moyennes latitudes et des glaciers sur les flancs des montagnes, sous les tropiques. Desde glaciers ont d'ailleurs été retrouvées à ces endroits sous formes de moraines et de dépôts de glace enterrés. UneMars à haute obliquité se présenterait comme une planète blanche, en partie couverte d'un épais manteau de glace d'eau, et entourée de nuages denses.A l', lorsque l'axe de rotation de Mars est redressé et que l'obliquité approche de 0°, l'atmosphère de CO2 se condense dans les régions polaires. A l'des montagnes de l', on trouve d'ailleurs d'étranges moraines formées par d'anciens glaciers très fluides, probablement composés de glace carbonique. Lorsquele CO2 était piégé sous forme de glace, l'devait être vingt fois plus fine qu'aujourd'hui et essentiellement composée d'et d'. Lade Mars était alors pétrifiée et immobile, sous un ciel noir même en pleinPendant la majorité de son existence, l'martien n'a fait qu'osciller entre ces périodes "glaciaires" et "interglaciaires", et l'eauabsente. Mais cela n'a pas toujours été le cas: l'examen des terrains martiens formés il y a plus de 3 milliards d'années révèle partout des traces de rivières et d'ancien lacs, aujourd'hui asséchés. C'est donc encore une autre planète Mars qui existait alors, certainement grâce à une atmosphère bien plus épaisse qu'aujourd'hui. Cethumide est fascinant car il correspond à une époque où laest apparue sur Terre.Au cours de son existence, Mars a donc connu des visages très divers. Grâce à ses riches archives géologiques, nous avons la chance de pouvoir explorer en un lieu une extraordinaire variété de mondes. Ils sont riches d'enseignements tant sur notre propre planète que sur la possibilité de vie ailleurs dans l'. Ils sont la raison pour laquelle, parmi les splendeurs du, la petite planète désertique qu'est devenue Mars reste la première cible des agences spatiales.François Forget,(LMD,Pierre Simon Laplace)